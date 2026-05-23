007 First Light ha aggiunto Denuvo alla versione PC a pochi giorni dal lancio

IO Interactive ha aggiunto di soppiatto Denuvo alla versione PC di 007 First Light, a meno di una settimana dall'uscita ufficiale.

La presenza dell'anti-tamper è indicata nella pagina Steam del gioco, ma come confermato dallo storico delle modifiche dell'applicazione su SteamDB, il DRM è stato aggiunto solo lo scorso 21 maggio: una scelta che, prevedibilmente, farà storcere il naso a molti giocatori PC.