007 First Light ha aggiunto Denuvo alla versione PC a pochi giorni dal lancio

IO Interactive ha aggiunto di soppiatto Denuvo alla versione PC di 007 First Light, a meno di una settimana dall'uscita ufficiale.
La presenza dell'anti-tamper è indicata nella pagina Steam del gioco, ma come confermato dallo storico delle modifiche dell'applicazione su SteamDB, il DRM è stato aggiunto solo lo scorso 21 maggio: una scelta che, prevedibilmente, farà storcere il naso a molti giocatori PC.
Una spiacevole sorpresa
Come noto, Denuvo non gode di grande popolarità tra gli utenti. È un sistema anti‑tamper pensato per proteggere le vendite nelle prime settimane dal lancio, il periodo più redditizio per un videogioco. Tuttavia, la sua presenza può talvolta incidere negativamente sulle performance.
Se già di per sé Denuvo non è ben visto, casi come quello di 007 First Light, così come accaduto di recente con LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, non aiutano a migliorarne la percezione: l'aggiunta all'ultimo momento e senza alcun avviso dà quasi l'impressione di voler evitare reazioni negative che potrebbero influenzare i preordini.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che 007 First Light sarà disponibile dal 27 maggio anche su Xbox Series X|S e PS5, mentre la versione Switch 2 arriverà entro la fine dell'estate. Proprio ieri IO Interactive ha inoltre comunicato gli orari esatti dello sblocco delle copie digitali.
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