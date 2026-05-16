007 First Light: IO intervista Patrick Gibson, l'attore di James Bond

007 First Light è un action adventure fortemente incentrato sulla narrazione , come si conviene a un franchise che deriva dalla letteratura e dal cinema, dunque è stato dedicato ampio spazio alle componenti attoriali.

Siamo sempre più vicini alla data di uscita di 007 First Light e ed è tempo di conoscere meglio anche Patrick Gibson , ovvero l'attore che è stato scelto per interpretare James Bond all'interno del nuovo gioco di IO Interactive.

Il coinvolgimento dell'attore principale

"Tenetevi forte, sono emozionato quanto tutti gli altri all'idea di giocare; spero che il gioco piaccia alla gente, credo che ci sia stato messo davvero tanto amore e tanta passione, e spero che, per gli appassionati del videogioco e del personaggio, sia all'altezza delle loro aspettative", ha riferito Gibson nel video.

"Non vedo l'ora di sentire le reazioni del pubblico", ha inoltre aggiunto, e la cosa ormai non dovrebbe farsi attendere molto, considerando che la data di uscita è molto vicina, fissata per il 27 maggio.

Nel frattempo, abbiamo visto che lo sviluppo di 007 First Light è concluso e il gioco è entrato in fase gold. Inoltre, nei giorni scorsi era stato mostrato su PS5 Pro con le caratteristiche specifiche di questa versione.