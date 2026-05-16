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007 First Light: IO intervista Patrick Gibson, l'attore di James Bond

Vediamo un nuovo video su 007 First Light in cui il team IO Interactive intervista Patrick Gibson, l'attore scelto per interpretare il giovane James Bond nel nuovo videogioco.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   16/05/2026
Il James Bond di 007 First Light
007 First Light
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Siamo sempre più vicini alla data di uscita di 007 First Light e ed è tempo di conoscere meglio anche Patrick Gibson, ovvero l'attore che è stato scelto per interpretare James Bond all'interno del nuovo gioco di IO Interactive.

Vediamo dunque questa intervista condotta dagli sviluppatori a Gibson, nella quale vengono approfondite alcune caratteristiche della creazione del gioco, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento degli attori nelle sessioni di motion capture e doppiaggio.

007 First Light è un action adventure fortemente incentrato sulla narrazione, come si conviene a un franchise che deriva dalla letteratura e dal cinema, dunque è stato dedicato ampio spazio alle componenti attoriali.

Il coinvolgimento dell'attore principale

"Tenetevi forte, sono emozionato quanto tutti gli altri all'idea di giocare; spero che il gioco piaccia alla gente, credo che ci sia stato messo davvero tanto amore e tanta passione, e spero che, per gli appassionati del videogioco e del personaggio, sia all'altezza delle loro aspettative", ha riferito Gibson nel video.

"Non vedo l'ora di sentire le reazioni del pubblico", ha inoltre aggiunto, e la cosa ormai non dovrebbe farsi attendere molto, considerando che la data di uscita è molto vicina, fissata per il 27 maggio.

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Nel frattempo, abbiamo visto che lo sviluppo di 007 First Light è concluso e il gioco è entrato in fase gold. Inoltre, nei giorni scorsi era stato mostrato su PS5 Pro con le caratteristiche specifiche di questa versione.

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