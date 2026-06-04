007 First Light: vendite stimate oltre i 2,2 milioni di copie e ricavi lordi per 150 milioni di dollari

Nel mese di maggio, 007 First Light ha venduto un milione di copie su PlayStation 5 , posizionandosi come il videogioco più acquistato del mese sulla console. Oltre l'80% di queste copie è stato venduto in formato digitale, una percentuale che si allinea alla quota di mercato media registrata quest'anno per le nuove uscite in casa PlayStation, questo stando alle stime di Alynea Analitcs, considerate accurate anche da esperti del settore.

Altri dati

Ampliando lo sguardo ai dati storici complessivi, il titolo ha raggiunto i 2,2 milioni di copie effettivamente vendute ai consumatori finali su tutte le piattaforme (il dato esclude pertanto le giacenze fisiche nei magazzini o nei negozi). La ripartizione per sistema di gioco vede PS5 al primo posto con il 55,1% del totale, seguita da Steam con il 33,1% e da Xbox all'11,8%.

Dal punto di vista finanziario, 007 First Light ha generato ricavi lordi pari a 150 milioni di dollari. Osservando questi ricavi, si nota come le console rappresentino una quota proporzionalmente maggiore rispetto ai volumi di vendita: dei 150 milioni totali, il 60,5% deriva dalle piattaforme PlayStation, il 27,6% da Steam e il 12,9% da Xbox.

Questa discrepanza tra percentuali di vendita e incassi è riconducibile alle politiche di prezzo regionale e alla diversa composizione geografica dell'utenza. Più di due terzi del pubblico PlayStation di 007 First Light risiede infatti in Nord America (43,4%) o in Europa Occidentale (23,2%), mercati in cui la valuta locale permette al gioco di generare ricavi medi superiori per singolo utente. Al contrario, su Steam meno della metà del bacino d'utenza proviene da queste specifiche aree ad alto reddito (31,8% dal Nord America e 15,1% dall'Europa Occidentale).

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di 007 First Light.