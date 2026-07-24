007 First Light non è più protetto da Denuvo: IO Interactive ha aggiornato il gioco

Le novità dell'aggiornamento di 007 First Light

Ricordiamo che Denuvo anti-tamper è una tecnologia ampiamente utilizzata per impedire che, in prossimità del lancio, il gioco venga piratato e quindi i giocatori abbiano modo di ottenerlo immediatamente per vie illecite. Non può proteggere per sempre il videogioco, ma spesso è sufficiente che ci riesca per alcune settimane o mesi.

Il problema è che Denuvo anti-tamper è spesso odiato dai giocatori, con l'accusa di peggiorare le prestazioni dei videogiochi, senza alcun beneficio per gli utenti onesti. La sua rimozione farà certamente felici alcuni fan.

L'eliminazione di Denuvo è parte dell'aggiornamento 1.1.0, che si occupa di introdurre anche una serie di correzioni e miglioramenti. Non introduce però gli attesi effetti Path Tracing precedentemente promessi: non c'è ancora una data di pubblicazione. Perlomeno, aggiunge due nuove missioni TacSim e nuove ricompense TacSim (come un silenzionatore e un nuovo vestito).

Vi segnaliamo infine che 007 First Light inizialmente doveva focalizzarsi meno su James Bond e più sugli altri 00.