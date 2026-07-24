007 First Light non è più protetto da Denuvo: IO Interactive ha aggiornato il gioco

Come buona parte dei giochi pubblicati oggigiorno su PC, 007 First Light è arrivato sugli scaffali digitali con la protezione di Denuvo, la tecnologia anti-tamper necessaria per impedire che l'opera venga piratata.
Ora, però, IO Interactive ha rimosso Denuvo da 007 First Light, circa due mesi dopo la pubblicazione.
Le novità dell'aggiornamento di 007 First Light
Ricordiamo che Denuvo anti-tamper è una tecnologia ampiamente utilizzata per impedire che, in prossimità del lancio, il gioco venga piratato e quindi i giocatori abbiano modo di ottenerlo immediatamente per vie illecite. Non può proteggere per sempre il videogioco, ma spesso è sufficiente che ci riesca per alcune settimane o mesi.
Il problema è che Denuvo anti-tamper è spesso odiato dai giocatori, con l'accusa di peggiorare le prestazioni dei videogiochi, senza alcun beneficio per gli utenti onesti. La sua rimozione farà certamente felici alcuni fan.
L'eliminazione di Denuvo è parte dell'aggiornamento 1.1.0, che si occupa di introdurre anche una serie di correzioni e miglioramenti. Non introduce però gli attesi effetti Path Tracing precedentemente promessi: non c'è ancora una data di pubblicazione. Perlomeno, aggiunge due nuove missioni TacSim e nuove ricompense TacSim (come un silenzionatore e un nuovo vestito).
Vi segnaliamo infine che 007 First Light inizialmente doveva focalizzarsi meno su James Bond e più sugli altri 00.