Amazon vuole che sia IO Interactive a occuparsi del sequel di 007 First Light

Nel corso di un'intervista, Jeff Gattis, general manager di Amazon Game Studios, ha dovuto affrontare nuovamente la questione relativa a chi realizzerà il sequel di 007 First Light, fornendo finalmente la risposta che tutti aspettavano.
"Visto il successo di questo primo capitolo, credo che probabilmente vorresti che fosse IO Interactive a svilupparlo", ha detto Gattis, confermando sostanzialmente quanto accennato in precedenza sui numeri di questo tie-in e sulle capacità dello studio che lo ha realizzato.
Tuttavia il general manager ha anche ricordato che al momento Amazon Game Studios "non ha confermato nulla su chi pubblicherà o svilupperà l'eventuale seguito di Bond": è ancora troppo presto per parlarne, come ha spiegato sempre Gattis nella stessa intervista.
"Non ne abbiamo ancora realmente discusso. Il gioco è fantastico e questa è un'ottima cosa, credo sia realistico pensare che ci sarà un sequel. Tecnicamente possediamo i diritti, ma faremo ciò che sarà meglio per il titolo: non stiamo cercando di portare tutto all'interno di Amazon."
Spunta l'ipotesi acquisizione
Rispetto ai precedenti commenti sull'argomento, nel corso dell'intervista è spuntata anche l'ipotesi di un'acquisizione di IO Interactive da parte di Amazon, a quasi dieci anni da quando Square Enix ha deciso di vendere lo studio.
Si tratta di un'eventualità che Gattis non ha escluso, sentendo però di dover ridimensionare le speculazioni al riguardo: "Tutto è possibile, ma al momento non ci sono conversazioni in corso su questo", ha spiegato il general manager.