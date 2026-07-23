Amazon vuole che sia IO Interactive a occuparsi del sequel di 007 First Light

Nel corso di un'intervista, Jeff Gattis, general manager di Amazon Game Studios, ha dovuto affrontare nuovamente la questione relativa a chi realizzerà il sequel di 007 First Light, fornendo finalmente la risposta che tutti aspettavano.

"Visto il successo di questo primo capitolo, credo che probabilmente vorresti che fosse IO Interactive a svilupparlo", ha detto Gattis, confermando sostanzialmente quanto accennato in precedenza sui numeri di questo tie-in e sulle capacità dello studio che lo ha realizzato.

Tuttavia il general manager ha anche ricordato che al momento Amazon Game Studios "non ha confermato nulla su chi pubblicherà o svilupperà l'eventuale seguito di Bond": è ancora troppo presto per parlarne, come ha spiegato sempre Gattis nella stessa intervista.

"Non ne abbiamo ancora realmente discusso. Il gioco è fantastico e questa è un'ottima cosa, credo sia realistico pensare che ci sarà un sequel. Tecnicamente possediamo i diritti, ma faremo ciò che sarà meglio per il titolo: non stiamo cercando di portare tutto all'interno di Amazon."