Qualcomm potrebbe lanciare una nuova variante più economica dello Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm potrebbe ampliare la famiglia Snapdragon 8 Elite Gen 5 con una nuova variante destinata agli smartphone di fascia alta dal prezzo più contenuto. L'indiscrezione arriva dal noto leaker Digital Chat Station, secondo cui l'azienda starebbe preparando un nuovo modello identificato con la sigla SM8850-1-AB, che andrebbe ad affiancare le tre versioni già conosciute del processore.
Attualmente la gamma comprende la variante SM8850-5-AC, caratterizzata da una configurazione a sette core per favorire una migliore gestione delle temperature. A questa si aggiunge la versione standard SM8850-AC, adottata dalla maggior parte degli smartphone Android di fascia alta, e il modello SM8850-1-AD, una variante con frequenze più elevate.
Ulteriori dettagli e indicazioni prestazionali relative alla nuova variante di Snapdragon 8 Elite Gen 5
Secondo la nuova indiscrezione, il modello SM8850-1-AB offrirebbe prestazioni molto vicine a quelle della versione standard, ma con un costo inferiore. L'obiettivo sarebbe consentire ai produttori di realizzare smartphone con un prezzo inferiore ai 4.000 yuan, pari a circa 600 dollari, senza rinunciare alle principali funzionalità della piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5.
La possibile introduzione di questa variante arriva in un momento in cui il costo dei componenti hardware continua ad aumentare. Tra i fattori citati vi è anche il rincaro delle memorie RAM, che starebbe contribuendo a far lievitare il prezzo dei futuri processori di fascia alta. Alcune indiscrezioni suggeriscono infatti che il futuro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro potrebbe superare i 300 dollari di costo per i produttori.
Come reagirebbero i brand a questo nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5?
In questo scenario, molti marchi Android potrebbero preferire una piattaforma leggermente meno costosa ma comunque molto potente, soprattutto considerando che le prestazioni offerte dagli attuali chip di fascia alta risultano già ampiamente sufficienti per la maggior parte degli utenti. Va comunque ricordato che si tratta esclusivamente di informazioni non ufficiali.
Per conoscere i piani ufficiali di Qualcomm sarà necessario attendere il prossimo Snapdragon Summit, previsto a settembre, durante il quale l'azienda dovrebbe presentare la nuova generazione di processori destinati ai futuri smartphone Android. Rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.