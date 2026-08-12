Google completa l'ecosistema Pixel: annunciati Watch 5, Pixel Tag e Buds Pro 2

La presentazione della famiglia Pixel 11 non si è fermata agli smartphone: Google ha utilizzato questo spazio anche per allargare il proprio ecosistema con Pixel Watch 5, Pixel Tag e nuovi Pixel Buds Pro 2 , oltre a una serie di accessori destinati a collegare più strettamente telefoni, smartwatch e dispositivi per l'ascolto. A ricevere l'aggiornamento più sostanzioso è Pixel Watch 5, che Google ha costruito attorno a tre aree principali: assistenza contestuale tramite Gemini Intelligence, nuove funzioni per allenamento e recupero e un pacchetto Health Guardian che prova ad andare oltre il semplice monitoraggio dei parametri. Pixel Tag rappresenta invece un debutto vero e proprio per Google, che entra direttamente nel mercato dei finder sfruttando la rete Android Find Hub, mentre per i Pixel Buds Pro 2 le novità annunciate sono più contenute e riguardano soprattutto colorazione e cancellazione attiva del rumore.

Gemini Intelligence può poi trasformare alcune richieste più articolate in azioni eseguibili con un solo tocco, evitando il passaggio intermedio sullo smartphone per aprire il calendario, controllare un'email o cercare un contatto. L'assistente diventa così parte dell'interfaccia dello smartwatch e non rimane invece una semplice app da utilizzare. Come già accade sui Pixel 11, Google precisa comunque che la disponibilità di Gemini Intelligence varierà in base al paese e alle singole funzioni.

Cresce anche la personalizzazione, con 11 nuovi stili per i widget, due quadranti inediti e nuovi quadranti generativi; ma è soprattutto l'integrazione di Gemini a cambiare il modo in cui Google vuole far utilizzare il dispositivo. Raise to Talk rimane uno dei sistemi principali per impartire comandi dal polso, potendo avviare un allenamento, impostare un timer o recuperare una prenotazione presente in Gmail; su Pixel Watch 5, inoltre, diverse azioni possono essere elaborate direttamente sul dispositivo, con latenza ridotta e in alcuni casi anche senza una connessione Internet.

Google continua a mantenere Pixel Watch 5 nelle due misure da 41 e 45 mm, ma cambia sensibilmente ciò che lo smartwatch può fare senza costringere l'utente a tornare continuamente sul telefono. L'idea alla base delle nuove funzioni è portare sul quadrante le informazioni utili nel momento in cui servono: avvicinandosi a un volo possono comparire automaticamente i dettagli del viaggio e la carta d'imbarco, mentre durante un percorso con i mezzi pubblici l'orologio può indicare quante fermate mancano alla destinazione. Le informazioni vengono mostrate direttamente quando diventano rilevanti , con gesti che permettono di espanderle oppure rimuoverle una volta consultate.

Sul fronte degli accessori, la nuova stazione di ricarica rapida resta compatibile sia con Pixel Watch 5 da 41 e 45 mm sia con Pixel Watch 4 nelle stesse dimensioni. Utilizza un connettore magnetico collegato via USB-C e richiede un alimentatore compatibile, che non è incluso nella confezione.

Il display mantiene il design a cupola e raggiunge una luminosità di 3.000 nit, mentre l'autonomia dichiarata arriva fino a 40 ore. Google conferma inoltre la struttura riparabile introdotta sulla precedente generazione e amplia la gamma di finiture e cinturini, con nuove opzioni tra cui Canyon Fog e Olive. È prevista anche una collaborazione con Steph Curry per una versione speciale del dispositivo.

A gestire questa maggiore quantità di elaborazioni è il nuovo Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2. Secondo i dati, la piattaforma porta un incremento del 12% nelle prestazioni della CPU rispetto alla generazione precedente, mentre la quantità di RAM cresce del 50%. Insieme all'architettura dual chip adottata da Google, il risultato dichiarato è un Pixel Watch 5 complessivamente più veloce del 20% .

Google Health Coach utilizzerà invece Gemini per costruire indicazioni più personali, tenendo conto dell'allenamento ma anche del sonno, del recupero e di altri parametri. L'esempio proposto da Google riguarda una giornata nella quale un calo dell'HRV e temperature elevate potrebbero portare il sistema a suggerire di sostituire una corsa con una sessione di yoga a basso impatto.

Da settembre arriverà inoltre una modalità pensata espressamente per gli allenamenti di forza. Attraverso Google Health sarà possibile preparare una sessione scegliendo gli esercizi da una libreria filtrabile per attrezzatura, gruppi muscolari e complessità, per poi ricevere direttamente dal Watch indicazioni sull'esercizio da svolgere, il peso, il numero di ripetizioni e i tempi di recupero. Pixel Watch 5 seguirà quindi anche le singole serie , un ambito nel quale gli smartwatch sono tradizionalmente meno immediati rispetto al monitoraggio della corsa o del ciclismo.

Per farlo, Google combina il GPS a doppia frequenza con tecnologie derivate da Android Location, modelli tridimensionali degli edifici e una rete globale di stazioni GNSS di riferimento. Nel briefing l'azienda ha anche confrontato i risultati con Apple Watch Ultra 3 e Garmin Fenix 8 Pro, sostenendo prestazioni superiori nei test citati; trattandosi però di dati presentati direttamente da Google, sarà necessario attendere prove indipendenti per capire quanto il vantaggio sia percepibile nell'utilizzo reale.

Una parte consistente dell'aggiornamento di Pixel Watch 5 riguarda l'attività fisica. Google ha descritto il nuovo sistema di tracciamento GPS il più preciso mai inserito in un Pixel Watch e dichiara un miglioramento fino a due volte negli scenari più complessi rispetto alle generazioni precedenti. Il sistema cerca di correggere errori dovuti sia alle condizioni atmosferiche o agli orologi satellitari, ma cerca anche di ovviare a quelli legati ai riflessi del segnale causati dagli edifici.

Arrivano anche le sveglie Smart Wake, che cercano il momento più appropriato del ciclo del sonno per svegliare l'utente, e una nuova metrica dedicata alla qualità della respirazione notturna. Quest'ultima analizza minuto per minuto le variazioni dell'ossigeno nel sangue durante il sonno e le mette in relazione con recupero ed energia del giorno successivo.

Il sonno riceve diverse modifiche, a partire dalle automazioni della modalità Bedtime: Pixel Watch 5 può interrompere automaticamente un audiolibro o un podcast quando rileva che l'utente si è addormentato e utilizza un quadrante notturno pensato per ridurre le distrazioni. Google dichiara inoltre un rilevamento delle fasi del sonno più preciso del 15% .

La funzione utilizza PPG, accelerometro e barometro insieme a un algoritmo IA eseguito sul dispositivo per individuare una riduzione persistente della saturazione dell'ossigeno. In una situazione considerata critica, Pixel Watch 5 può contattare automaticamente i servizi di emergenza riproducendo un messaggio registrato, e condividere la posizione dell'utente.

La punta di diamante di questa nuova generazione è però Health Guardian.: Google raccoglie sotto questo nome diverse funzioni di controllo della salute e sicurezza già presenti, come ECG, avvisi per frequenza cardiaca alta o bassa, notifiche per ritmi irregolari e rilevamento della perdita del battito, aggiungendo quest'anno il nuovo sistema Breathing Emergency Detection .

Per la resistenza insulinica viene adottato un approccio simile: non è necessario registrare ciò che si mangia, il sistema combina attività, sonno e altri segnali raccolti dal dispositivo con un Large Sensor Model per individuare cambiamenti nel tempo. Google afferma che il modello è stato addestrato utilizzando 60 milioni di ore di dati provenienti da 100.000 persone, mentre quello utilizzato per le tendenze della pressione si basa su dati raccolti da oltre mezzo milione di individui.

L'app Google Health restituisce quindi una sintesi delle tendenze osservate nell'arco del mese, non valori sistolici e diastolici equivalenti a quelli di uno sfigmomanometro. Lo stesso Google lo ha precisato nel Q&A, spiegando che la funzione serve a segnalare se la tendenza appare in aumento, stabile o differente rispetto al livello abituale, così da fornire un elemento da approfondire eventualmente con un medico. Non viene quindi fornito un valore pressorio numerico .

Health Guardian introduce anche due analisi mensili dedicate alla pressione sanguigna e alla resistenza insulinica, sulle quali è importante fare una distinzione. Pixel Watch 5 non misura direttamente la pressione arteriosa ma utilizza i sensori già presenti, insieme a dati come frequenza cardiaca e attività, per individuare variazioni nel tempo attraverso modelli di machine learning.

Google Pixel Tag è il primo finder della famiglia Pixel

Tra gli annunci hardware completamente nuovi c'è Google Pixel Tag, il primo localizzatore di Google pensato per sfruttare direttamente la rete Android Find Hub. Può essere associato a chiavi, portafoglio, valigie e altri oggetti, con la posizione consultabile attraverso l'app Find Hub; dall'interno dell'ecosistema Pixel sarà inoltre possibile farlo suonare da Pixel Watch oppure chiedere a Gemini attraverso i Pixel Buds di localizzarlo.

Le dimensioni di Pixel Tag

Il dispositivo misura 28 x 46,1 x 5,4 mm e pesa 11,8 grammi con la batteria installata, è realizzato in policarbonato e metallo, viene proposto nella colorazione Fog e ha certificazione IP67. La localizzazione combina Bluetooth Channel Sounding e Ultra Wideband, con Precision Finding sui dispositivi Android compatibili con UWB.

Google ha confermato che la precisione è sufficiente a guidare l'utente verso un oggetto nascosto, per esempio delle chiavi finite dietro un divano. La tecnologia UWB può funzionare fino a 50 metri dal dispositivo associato nelle condizioni previste, mentre Bluetooth Channel Sounding richiede hardware e software compatibili; nelle note tecniche Google indica Android 16 e Bluetooth 6 per questa specifica funzione.

Il nuovo Pixel Tag è leggero e preciso

L'alimentazione è affidata a una comune batteria CR2032 sostituibile dall'utente, con un'autonomia dichiarata superiore a un anno. Pixel Tag integra anche un altoparlante e un accelerometro e, a livello generale, è compatibile con smartphone Android a partire da Android 9, fermo restando che le funzioni più evolute richiedono dispositivi più recenti.