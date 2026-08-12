Lo smartphone Honor 600 Pro 5G è al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di un ottimo smartphone, Honor 600 Pro è attualmente su Amazon a 668 € rispetto al prezzo consigliato di 759 €, permettendoti di risparmiare il 12%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Buone prestazioni
Lo smartphone è dotato di display AMOLED 6,57" con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco fino a 8000 nits e 1,07 miliardi di colori. Inoltre, è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite per garantire prestazioni sempre fluide, che si tratti di giochi, multitasking o streaming.
Il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale da 200 MP con OIS, un teleobiettivo periscopico da 50 MP e un grandangolo da 12 MP. Infine, la batteria ha una buona capacità di 6.400 mAh con ricarica cablata a 80 W. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.