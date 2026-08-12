Il controller wireless GameSir G7 Pro di Zenless Zone Zero è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il controller GameSir G7 Pro a tema Zenless Zone Zero a 147,24 € rispetto al prezzo mediano di 154,99 €. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto da un fornitore terzo e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del controller
Questo controller è perfetto per gli appassionati del gioco Zenless Zone Zero o per chi cerca un design più particolare. Si tratta di un prodotto con licenza ufficiale per PC e Xbox, dotato di connessione wireless 2.4G e Bluetooth 5.3 per Android. Inoltre, è dotato delle levette GameSir Mag-Res TMR per una frequenza di polling più elevata e stabile, nonché di trigger analogici Hall Effect e microinterruttori cliccabili.
Il controller offre fluidità e un input lineare per un controllo preciso. Inoltre, sono presenti quattro pulsanti aggiuntivi rimappabili. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.