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Trapelate le immagini della presunta Nintendo Switch 2 in edizione speciale per i 40 anni di Zelda

Secondo recenti indiscrezioni, l'azienda nipponica si prepara a festeggiare i 40 anni della serie Zelda con un'edizione speciale di Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   12/08/2026
Nintendo Switch 2

Il 2026 è l'anno del quarantesimo anniversario dall'uscita del primo capitolo di The Legend of Zelda, pubblicato originariamente nel 1986. Secondo recenti indiscrezioni apparse in rete, Nintendo avrebbe in programma di accompagnare i festeggiamenti per la serie con il lancio di hardware a tema.

Nelle ultime ore, sono infatti trapelate online alcune immagini che mostrano il presunto design di un'edizione speciale di Nintendo Switch 2 e del relativo Pro Controller a tema Zelda. A dare credito al materiale diffuso è intervenuto il caporedattore della testata brasiliana Universo Nintendo, noto sul social network X con lo pseudonimo @necrolipe, il quale ha condiviso le foto commentandole: "Sì, esattamente come quello che avevo già visto".

Le immagini

Per quanto riguarda il Pro Controller, il design è caratterizzato dal simbolo dorato della Triforza situato nella parte centrale, accompagnato da un motivo a triangoli intrecciati e impugnature con finiture in nero e verde. Anche la console e la relativa base di ricarica seguono la stessa estetica, chiaramente ispirata alla serie Zelda; in particolare, lo stand presenta una colorazione ibrida che alterna elementi neri e dorati.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
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Questa fuga di notizie si inserisce in un anno che darà molto da festeggiare agli appassionati di Zelda, già in fervente attesa del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2. Qualora le immagini trapelate fossero confermate, è plausibile pensare che accadrà nel corso di un Direct dedicato, come da tradizione di Nintendo.

#Nintendo
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