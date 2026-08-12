Trapelate le immagini della presunta Nintendo Switch 2 in edizione speciale per i 40 anni di Zelda

Il 2026 è l'anno del quarantesimo anniversario dall'uscita del primo capitolo di The Legend of Zelda, pubblicato originariamente nel 1986. Secondo recenti indiscrezioni apparse in rete, Nintendo avrebbe in programma di accompagnare i festeggiamenti per la serie con il lancio di hardware a tema.

Nelle ultime ore, sono infatti trapelate online alcune immagini che mostrano il presunto design di un'edizione speciale di Nintendo Switch 2 e del relativo Pro Controller a tema Zelda. A dare credito al materiale diffuso è intervenuto il caporedattore della testata brasiliana Universo Nintendo, noto sul social network X con lo pseudonimo @necrolipe, il quale ha condiviso le foto commentandole: "Sì, esattamente come quello che avevo già visto".