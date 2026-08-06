Nintendo aggiorna la lista dei suoi giochi best seller: Tomodachi Life scala la classifica

Con la pubblicazione dei risultati finanziari di Nintendo, viene aggiornata anche la lista dei giochi best seller da parte della compagnia, che dimostra anche come Tomodachi Life: Una Vita da Sogno e Pokémon Pokopia stiano scalando la classifica.
Questa è dunque la classifica aggiornata dei giochi Nintendo più venduti su Switch e Switch 2, con dati aggiornati al 30 giugno 2026:
- Mario Kart 8 Deluxe - 71.53M (+450K)
- Animal Crossing: New Horizons - 50.29M (+380K)
- Super Smash Bros. Ultimate - 38.14M (+380K)
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 34.06M (+220K)
- Super Mario Odyssey - 30.80M (+300K)
- Pokémon Scarlet and Violet - 28.46M (+180K)
- Pokémon Sword and Shield - 27.27M (+110K)
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 22.71M (+150K)
- Super Mario Party - 21.36M (+40K)
- New Super Mario Bros. U Deluxe - 19.10M (+140K)
- Mario Kart World - 15.39M (+690K)
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno - 7.94M (+5.39M)
- Donkey Kong Bananza - 4.78M (280K)
- Pokémon Legends: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition - 3.99M (+50K)
- Pokémon Pokopia - 3.68M (+1.27M) (Giappone escluso)
- Kirby Air Riders - 1.90M (+30K
- Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition - 1.15M
La parte alta della classifica resta più o meno invariata, considerando che si tratta dei giochi ormai ben consolidati anche su Switch 1, ma è interessante vedere qualche movimento nella parte bassa.
Due giochi in rapida ascesa
Sul fronte Nintendo Switch 2, il gioco più venduto resta chiaramente Mario Kart World, che anche grazie alla vendita in bundle con la console ha piazzato già una quantità di copie difficilmente avvicinabile da altre esclusive per la macchina in questione, almeno in questo momento.
Tuttavia, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno ha scalato di gran carriera i gradini della classifica riuscendo a vendere quasi 6 milioni di copie nei tre mesi tra aprile e giugno, e potrebbe facilmente migliorare ancora se dovesse continuare a questo ritmo.
D'altra parte, abbiamo visto ottimi risultati anche per Pokémon Pokopia, che si conferma lo spin-off di maggior successo per la serie di The Pokémon Company nonché potenzialmente il secondo gioco più venduto su Switch 2, in attesa dei dati provenienti dal Giappone.
Le esclusive sulla nuova console dovranno ovviamente attendere che questa si diffonda maggiormente sul mercato prima di poter competere per la parte alta della classifica, ma considerando il nuovo traguardo di vendite raggiunto da Nintendo Switch 2 e comunicato proprio in queste ore potrebbe non volerci molto tempo.