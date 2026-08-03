Miyamoto vuole che i prodotti Nintendo siano diffusi e quotidiani come "zaini da scuola"

Shigeru Miyamoto ha una visione alquanto ambiziosa dei prodotti Nintendo, considerando che vorrebbe diventassero prodotti comuni e dall'uso quotidiano come "zaini da scuola" e simili, diffusi in maniera capillare tra gli utenti.

Non è una visione molto distante dalla realtà se si guarda al versante videoludico, dove le console e soprattutto le proprietà intellettuali di Nintendo in generale sono ormai delle icone, standard consolidati da decenni di affermazione sul mercato, ma Miyamoto sostiene questa visione anche per quanto riguarda i prodotti al di fuori della sfera dei videogiochi.

In una recente intervista pubblicata da Famitsu, Miyamoto ha spiegato la sua visione parlando della volontà di vedere i prodotti Nintendo entrare a far parte dell'uso comune in diversi ambiti, e alcuni nuovi oggetti lanciati sul mercato, come la sveglia Alarmo, ne sono esempi chiari.