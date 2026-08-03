Miyamoto vuole che i prodotti Nintendo siano diffusi e quotidiani come "zaini da scuola"

Shigeru Miyamoto ha una visione alquanto ambiziosa dei prodotti Nintendo, considerando che vorrebbe diventassero prodotti comuni e dall'uso quotidiano come "zaini da scuola" e simili, diffusi in maniera capillare tra gli utenti.
Non è una visione molto distante dalla realtà se si guarda al versante videoludico, dove le console e soprattutto le proprietà intellettuali di Nintendo in generale sono ormai delle icone, standard consolidati da decenni di affermazione sul mercato, ma Miyamoto sostiene questa visione anche per quanto riguarda i prodotti al di fuori della sfera dei videogiochi.
In una recente intervista pubblicata da Famitsu, Miyamoto ha spiegato la sua visione parlando della volontà di vedere i prodotti Nintendo entrare a far parte dell'uso comune in diversi ambiti, e alcuni nuovi oggetti lanciati sul mercato, come la sveglia Alarmo, ne sono esempi chiari.
Oggetti "onnipresenti"
"Dico spesso che ciò che Nintendo dovrebbe fare è creare motivi che spingano i clienti di tutto il mondo a scegliere Nintendo", ha riferito Miyamoto nell'intervista, facendo degli esempi specifici: "In Giappone, quando un bambino inizia la scuola elementare, i genitori gli comprano uno zainetto, giusto? Spero che possiamo avere una gamma di prodotti che induca le persone a pensare: Ora che mio figlio ha sei anni, compriamogli un prodotto Nintendo, oppure Quale prodotto Nintendo lo renderebbe felice?"
Il discorso qui esula dall'ambito specifico delle console e dei videogiochi e si espande su varie altre tipologie merceologiche, cosa che dimostra l'intenzione di sfruttare il marchio Nintendo anche in nuovi campi.
D'altra parte, il merchandising Nintendo ha sempre funzionato molto bene, grazie alla potenza delle sue icone videoludiche, ma al di là di quello si tratta anche di trovare nuove soluzioni e funzioni su cui incentrare nuovi prodotti.
Alarmo è un esempio calzante, probabilmente, ma anche la linea di prodotti My Mario sembra rientrare in questa visione di una Nintendo "onnipresente".