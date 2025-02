Nintendo annuncia la data di uscita di Alarmo nei negozi: la sveglia arriva per tutti

Dal 6 marzo il problema della disponibilità non si porrà più, considerando che Alarmo verrà distribuito il 6 marzo anche presso i negozi, debuttando dunque sul mercato standard e rendendosi disponibile per tutti i potenziali acquirenti.

Fino ad ora Alarmo era infatti acquistabile in esclusiva per i membri di Nintendo Switch Online attraverso il My Nintendo Store, cosa che limitava decisamente la diffusione dell'oggetto, che in breve tempo è diventato una sorta di cult tra gli appassionati ed è anche andato esaurito dopo poco tempo.

L'orologio sonoro a tema Nintendo

Alarmo è un "orologio sonoro", come lo chiama Nintendo: si tratta in pratica di una sorta di sveglia che può assumere diverse caratterizzazioni ispirate a vari giochi Nintendo.

Questi avranno riferimenti sul quadrante e melodie varie utilizzate dall'orologio come sveglie e allarmi, dunque si tratta di un gadget assolutamente indispensabile per i grandi appassionati di Nintendo.

L'Orologio Sonoro Nintendo: Alarmo è dotato di una serie di funzionalità uniche che lo distinguono dagli altri orologi. Con i sensori di cui è dotato, l'Orologio sonoro Nintendo: Alarmo rileva i tuoi movimenti, consentendoti così di attivare la funzione snooze senza toccarlo o di spegnere la sveglia semplicemente alzandoti dal letto.

L'orologio consente di personalizzare le routine e rendere il risveglio un'esperienza all'insegna dei classici Nintendo, potendo scegliere fra 35 scene ispirate a cinque titoli Nintendo: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 e Ring Fit Adventure.

Alarmo consente anche di registrare e consultare alcune statistiche per scoprire quanto ci muoviamo nel sonno, impostare un segnale orario ispirato a uno dei giochi disponibili, collegare il proprio account Nintendo per scaricare scene aggiuntive tratte da Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons man mano che verranno rese disponibili tramite aggiornamenti gratuiti, e molto altro.

Potete conoscere meglio Alarmo con la nostra recensione in cui descriviamo una settimana in compagnia della sveglia Nintendo.