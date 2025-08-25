Nintendo è l'unica che sa davvero come dare ai propri fan ciò che vogliono, per Shawn Layden

Nintendo è l'unica tra le grandi compagnie a sapere davvero come dare ai propri fan ciò che vogliono. Più di Sony e Microsoft, secondo l'ex capo di PlayStation Shawn Layden, che recentemente non fa mai mancare il suo punto di vista sul mondo dei videogiochi. L'occasione, questa volta, è stata una chiacchierata con HipHopGamer, in cui Layden ha letteralmente ricoperto Nintendo di lodi. Si è persino spinto a dire che nessuno è più in sintonia con i propri fan di quanto lo sia Nintendo, PlayStation inclusa.

"Credo che Nintendo sia stata molto decisa riguardo al proprio campo d'azione," ha esordito Layden, per poi continuare. "E non lo dico affatto in senso dispregiativo. Voglio dire, penso che siano molto concentrati su chi sono i loro fan e su cosa vogliono."

Una foto di Nintendo Switch 2

"Nessuno è più in sintonia con la propria fanbase di Nintendo. Persino PlayStation non è mai stata così in sintonia con i suoi fan come lo è Nintendo. Sanno chi sono i loro fan. Vedetela in questo modo.

Durante la pandemia, quando abbiamo visto i ricavi dei videogiochi aumentare in modo significativo perché eravamo tutti chiusi in casa e non potevamo uscire, molte aziende hanno assunto un sacco di persone perché pensavano che la curva fosse: 'Tutti i numeri salgono. Inseguiamoli. Andiamo, andiamo, andiamo. Gettiamo altra benzina sul fuoco'."

"Beh, in realtà, Nintendo sapeva cosa sarebbe successo. Quindi, sono stati l'unica squadra che è rimasta ferma sulla propria posizione. Hanno mantenuto la rotta. Avevano il loro piano. Stanno portando avanti il loro piano. Così non hanno dovuto subire gli alti e bassi tanto quanto chi inseguiva l'opportunità del momento. Loro sanno qual è la loro opportunità. La vedono. La capiscono meglio di chiunque altro. E la colgono, e lo fanno davvero bene."