Final Fantasy 7 Remake è il gioco visivamente migliore su Nintendo Switch 2 secondo Digital Foundry

Stando alle prime impressioni dei tech enthusiast, il primo capitolo della trilogia di remake su Nintendo Switch 2 si presenta come un'ottima via di mezzo tra la versione PS4 e quella PS5 quanto a qualità dell'immagine e a quanto pare rende benissimo anche giocato in modalità portatile con lo schermo con risoluzione 1080p della console. Quanto al framerate si parla di 30 fps granitici , per quanto alcune voci di corridoio arrivate durante la Gamescom affermano che il titolo supporterà una modalità grafica a 40 fps.

Una via di mezzo tra PS4 e PS5

"Lo dico senza mezzi termini: al momento, è la cosa più bella che abbia visto su Switch 2", ha detto Richard Leadbetter di Digital Foundry. "Vedere quel gioco girare a 30 fotogrammi al secondo stabili, con quell'eccellente effetto motion blur... sembrava davvero fantastico. Era completamente stabile."

"Visivamente era paragonabile - anzi, direi che è persino migliore della versione PS4 del gioco. Si colloca da qualche parte tra le versioni PS4 e PS5... La qualità dell'immagine era assolutamente superba. Sembrava davvero ottima; si adattava perfettamente allo schermo 1080p. Ne sono stato davvero, davvero soddisfatto."

Al momento Square Enix ancora non ha annunciato una data di uscita precisa per la versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Remake Integrade, con la speranza di ricevere notizie a breve. Rimanendo in tema, recentemente il producer Naoki Yoshida ha suggerito che in futuro anche Final Fantasy 14 e 16 potrebbero arrivare sulla console portatile di Nintendo.