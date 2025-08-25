Final Fantasy 7 Remake è il gioco visivamente migliore su Nintendo Switch 2 secondo Digital Foundry

Digital Foundry ha tessuto le lodi della versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, arrivando persino a definirla "la cosa più bella vista" sulla console della grande N, almeno finora.
Stando alle prime impressioni dei tech enthusiast, il primo capitolo della trilogia di remake su Nintendo Switch 2 si presenta come un'ottima via di mezzo tra la versione PS4 e quella PS5 quanto a qualità dell'immagine e a quanto pare rende benissimo anche giocato in modalità portatile con lo schermo con risoluzione 1080p della console. Quanto al framerate si parla di 30 fps granitici, per quanto alcune voci di corridoio arrivate durante la Gamescom affermano che il titolo supporterà una modalità grafica a 40 fps.
Una via di mezzo tra PS4 e PS5
"Lo dico senza mezzi termini: al momento, è la cosa più bella che abbia visto su Switch 2", ha detto Richard Leadbetter di Digital Foundry. "Vedere quel gioco girare a 30 fotogrammi al secondo stabili, con quell'eccellente effetto motion blur... sembrava davvero fantastico. Era completamente stabile."
"Visivamente era paragonabile - anzi, direi che è persino migliore della versione PS4 del gioco. Si colloca da qualche parte tra le versioni PS4 e PS5... La qualità dell'immagine era assolutamente superba. Sembrava davvero ottima; si adattava perfettamente allo schermo 1080p. Ne sono stato davvero, davvero soddisfatto."
Al momento Square Enix ancora non ha annunciato una data di uscita precisa per la versione Nintendo Switch 2 di Final Fantasy 7 Remake Integrade, con la speranza di ricevere notizie a breve. Rimanendo in tema, recentemente il producer Naoki Yoshida ha suggerito che in futuro anche Final Fantasy 14 e 16 potrebbero arrivare sulla console portatile di Nintendo.