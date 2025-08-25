Capcom ha annunciato una diretta e la line-up del Tokyo Game Show 2025, da Resident Evil a Monster Hunter

La diretta è fissata per il giorno precedente all'apertura della fiera giapponese, precisamente alle 16:00 italiane del 24 settembre . La compagnia non ha ancora condiviso dettagli sull'appuntamento, ma tradizionalmente si tratta di uno show ricco di novità.

Capcom ha annunciato uno Special Program per il Tokyo Game Show 2025 e la line-up di giochi che porterà alla manifestazione, in programma dal 25 al 28 settembre al Makuhari Messe di Chiba.

Una selezione di titoli davvero ricca

Ecco l'elenco completo dei giochi Capcom confermati per il TGS 2025:

Monster Hunter Outlanders (iOS, Android)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC)

Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, PC)

Pragmata (PS5, Xbox Series, PC)

Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series, PC)

Resident Evil: Survival Unit (iOS, Android)

Street Fighter 6 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, PC)

Come possiamo vedere, si tratta di una line-up piuttosto corposa che include praticamente tutti i titoli principali già disponibili nei negozi, ancora nel pieno del loro supporto post-lancio, oltre ai giochi più attesi in arrivo. Tra i titoli più interessanti spiccano Resident Evil Requiem, Pragmata e Onimusha: Way of the Sword, tutti e tre previsti per il 2026 e già accolti positivamente da chi li ha provati alla Gamescom.

I fan della serie Monster Hunter non rimarranno delusi. Con tutta probabilità, verranno annunciati i dettagli sul Title Update 3 di Wilds, previsto proprio per fine settembre, e novità sul terzo capitolo della saga spin-off JRPG Monster Hunter Stories. Interessante anche la presenza di Monster Hunter Outlanders, il nuovo gioco free-to-play per mobile sviluppato in collaborazione con TiMi Studios, praticamente scomparso dai radar dopo l'annuncio dello scorso novembre.