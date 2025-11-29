Un nuovo Dead Rising sarebbe in sviluppo già da un paio di anni, ecco cosa si sa

L'IP non è però ferma da allora, visto che lo scorso anno è arrivato Dead Rising Deluxe Remaster , ovvero la versione rimasterizzata del primo capitolo.

I dettagli del report su Dead Rising

La fonte delle informazioni è MP1st, che parla di una fonte che avrebbe condiviso informazioni riguardo a cosa succede dietro le quinte presso Capcom. Secondo quanto riportato, l'editore giapponese sarebbe al lavoro sul gioco sin dal 2023.

Il protagonista del gioco parrebbe essere Frank West, personaggio principale di molteplici capitoli della serie, e l'ambientazione sarebbe Hollywood e più precisamente un enorme set cinematografico nel quale un regista impazzito, che sarà il cattivo dell'avventura, ha intrappolato tutti i personaggi per creare il film perfetto.

Questo nuovo capitolo sarebbe un seguito diretto del primo Dead Rising, ovvero sarebbe ambientato prima di Dead Rising 4. Inoltre, pare che Capcom voglia reinserire elementi del gioco originale come l'uso della fotocamera e i limiti di tempo. Anche il sistema dei sopravvissuti tornerebbe e avrebbe in realtà un ruolo principale nella storia. Purtroppo non abbiamo altre informazioni, né sulla data di uscita né sull'effettivo gameplay.

Ovviamente si tratta solo di rumor e non informazioni ufficiali, quindi suggeriamo di prendere tutto con le pinze. Chissà, forse potremo scoprire qualcosa a riguardo ai The Game Awards.