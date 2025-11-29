0

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per PS5 è in sconto su Instant Gaming per il Black Friday

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per PS5 a prezzo scontato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   29/11/2025
Su Instant Gaming è disponibile Cyberpunk 2077: Phantom Liberty per PS5 a 20,99 € invece di 30 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà 25,61 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso del gioco da riscattare su PlayStation Store. Il procedimento sarà semplicissimo: basterà inserire il codice che riceverai una volta acquistato il prodotto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Si tratta infatti di un DLC, quindi è fondamentale considerare alcuni aspetti prima di procedere.

Cos'è Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Si tratta in questo caso di un DLC di Cyberpunk 2077, quindi è necessario possedere il gioco di base se vuoi provarlo. Vestirai i panni di V, mercenario cyberpunk che dovrà immergersi in una complessa rete di spionaggio. Dovrai infiltrarti a Dogtown, una città gestita da un capo spietato. Con l'aiuto di NUSA Solomon Reed e di Johnny Silverhand, dovrai sfruttare le tue abilità per sopravvivere in un mondo di mercenari senza pietà.

Troverai meccaniche di gioco nuove, incarichi inediti e una missione principale ricca di colpi di scena. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio. Ricorda che è necessario possedere il gioco di base Cyberpunk 2077.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Segnalazione Errore
