Prima di entrare nel dettaglio di cosa è Phantom Liberty e soprattutto di quanto ci sia piaciuta questa espansione è cruciale mettere a terra un paio di note a margine. Innanzitutto diamo per scontato che chi si appresta a leggere la recensione abbia in qualche modo apprezzato Cyberpunk 2077: questa è un'espansione, non ha lo scopo di stravolgere il gioco e i suoi aspetti basilari, ma "soltanto" di aumentarne la vastità offrendo nuove motivazioni per tornare a Night City. Se siete tra gli scottati del titolo originale o, addirittura, vi siete resi conto che genere e ambientazione non fanno per voi, è meglio se guardate altrove. Esattamente come avevamo fatto anche in occasione della recensione di Cyberpunk 2077, ci teniamo a sottolineare che Phantom Liberty arriverà sì sul mercato il 26 settembre nelle versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S (PS4 e Xbox One non sono più supportate), ma noi di Multiplayer abbiamo recensito e testato esclusivamente la versione per computer dell'espansione . Non avendo ricevuto un codice per le altre edizioni, non possiamo esprimere pareri in merito e non possiamo quindi offrire garanzie per quello che concerne stabilità e pulizia delle versioni console. Anche se, ovviamente, ci stupiremmo moltissimo se il team avesse optato per commettere gli stessi errori.

Una volta archiviata questa espansione, il team si sposterà in blocco sulla prossima saga di The Witcher, mollerà definitivamente il REDEngine a favore dell'Unreal Engine 5 e, per quello che concerne l'universo di Cyberpunk, se ne riparlerà non prima di 4-5 anni con Project Orion, il vero e proprio sequel di 2077.

Tutto ciò ha comportato anche delle importanti modifiche alla sostenibilità di Cyberpunk 2077 che, rispetto ai piani iniziali, ha visto il suo supporto di lungo periodo ridotto a una singola espansione, esattamente quella al centro di questa recensione: Phantom Liberty. Un add-on che tenta di emulare quanto fatto con i 2 contenuti aggiuntivi di The Witcher 3: Wild Hunt, Hearts of Stone e Blood & Wine, ovvero aggiungere tantissimi contenuti, corpose modifiche al gameplay e un arco narrativo in grado di aggiungere nuovi significati al mondo di gioco mantenendo al contempo la massima coerenza. Il tutto a un prezzo di lancio premium.

Come sempre accade in questi casi, la negatività e la forza delle critiche hanno sovrastato e sommerso tutto quello che c'era di buono nel progetto, facendo credere che la situazione fosse più disperata e problematica di quello che in realtà era davvero. E CD Projekt, in silenzio, ha avuto il buon gusto di rimettersi al lavoro, tenersi fuori dal dibattito e modificare integralmente la propria tabella di marcia così da poter pubblicare nel minor tempo piccoli DLC e grandi patch, tutti rigorosamente gratuiti, per dimostrare che, almeno la buona volontà, c'era.

È davvero complesso approcciare Phantom Liberty mettendo completamente da parte quello che è stato il caso Cyberpunk 2077: un vero e proprio unicum nel mondo dei videogiochi che ha rischiato seriamente di mettere a repentaglio credibilità e valore di CD Projekt. Il team polacco, grazie al successo della trilogia di The Witcher, è stato considerato a lungo da molti sviluppatori e giocatori l'esempio da seguire in termini di trasparenza, comunicazione e competenza nel lavoro. Fino al momento in cui il cerchio della fiducia si è spezzato e il caso CP2077 è scoppiato con tutta la sua dirompenza.

La storia di Phantom Liberty

Alex e Solomon Reed sono solo 2 dei nuovi personaggi intorno a cui ruota la storia di Phantom Liberty

Come al solito la nostra volontà è di cercare di raccontare alcuni aspetti dell'arco narrativo di Phantom Liberty senza rovinare l'esperienza, quindi ci limiteremo a descrivervi tono, stile e atmosfere di questa espansione, ma non prima di avervi spiegato per filo e per segno come accedere e giocare a questa espansione, visto che come da tradizione di CD Projekt, i nuovi contenuti sono intimamente interconnessi con il gioco base. Per questo motivo Phantom Liberty richiede Cyberpunk 2077 installato e aggiornato per poter essere giocato.

In seconda battuta, con quali tempistiche affrontare concretamente i nuovi contenuti è lasciato alla discrezione del giocatore, anche se c'è un unico, importante pre-requisito per sbloccare la nuova linea narrativa. Nel caso in cui si possieda un salvataggio effettuato nel corso della campagna principale di CP2077, per poter ricevere la chiamata di Songbird che attiva la nuova serie di missioni è fondamentale aver completato la missione "Trasmissione" del gioco base. Si tratta di un punto di svolta situato circa a metà del secondo atto e che vede il coinvolgimento e il conseguente schieramento del proprio V a favore dei Voodoo Boys o della NetWatch. La storia di Phantom Liberty si innesta poco dopo questo snodo di trama e presenta alcuni riferimenti e collegamenti con questa parte dell'arco narrativo principale.

Il colonnello Kurt Hansen è l'antagonista principale di Phantom Liberty

CD Projekt ha però pensato anche a chi magari ha mollato il gioco all'inizio, oppure deciderà di comprarlo proprio in occasione dell'espansione. In questo caso vengono offerte 2 opzioni: si può chiaramente iniziare una nuova partita da zero, seguire il flusso della trama e, quando si sblocca Phantom Liberty, valutare quando e come approcciare l'espansione, magari inframezzandola con la missione principale. Oppure si può iniziare una nuova partita direttamente dall'espansione. Optando per questa scelta, al giocatore viene data la possibilità di scegliere il percorso di vita del proprio personaggio e di configurarlo a livello estetico, quindi si viene catapultati poco dopo la fine dell'atto 1 con un personaggio di livello 20 completo di skill, equipaggiamento e cyberware coerenti con la progressione, con in più la possibilità di effettuare un singolo respec gratuito. Ovviamente da questo punto in avanti diventa possibile lanciarsi subito in Phantom Liberty per poi proseguire con il gioco base o viceversa, senza soluzione di continuità e senza che alcun contenuto sia bloccato.

Parlando più nello specifico dell'espansione, il cambio di tono è radicale rispetto allo stile di Cyberpunk 2077: la lunga serie di quest che compongono la linea narrativa principale offrono un taglio fortemente ancorato alla politica del mondo di CP2077 con gli NUSA, i Nuovi Stati Uniti d'America controllati dalla spietata Presidente Rosalind Myers che si prendono gran parte della luce dei riflettori di scena, trascinando nel mezzo la fazione militarizzata dei Barghest che stringe in una morsa di ferro Dogtown, il quartiere inedito gestito in modo autoritario dal colonnello Kurt Hansen. Nel mezzo, un nugolo di nuovi personaggi che coinvolgerà V in un'intricata storia di spionaggio e controspionaggio dal fortissimo retrogusto bondiano. I riferimenti alle pellicole di 007 sono molteplici e l'atmosfera ne giova moltissimo da questo cambio integrale di paradigma.

Non mancano anche numerose missioni secondarie, in larga parte assegnate e gestite da un nuovo fixer di zona, Mister Hands, che avrà la sua specifica linea narrativa e che ricordano più da vicino stilemi e situazioni tipiche del Cyberpunk 2077 più classico.

Volendo essere molto didascalici, si parla di 30 quest inedite - poco meno della metà relative alla campagna di Phantom Liberty - che richiedono circa una quindicina d'ore per essere completate, nel caso in cui si voglia essere molto spediti. Noi ne abbiamo impiegate 22 per portare a termine tutte le missioni principali e secondarie, ma c'è un importante elemento da tenere in considerazione.

Atmosfere e toni di Phantom Liberty ricordano molto da vicino lo stile degli 007 cinematografici

Phantom Liberty propone, infatti, 2 differenti epiloghi ben distinti le cui radici affondano in una decisione cruciale che dovremo prendere circa a 2/3 della missione principale e che comporta 2 prosecuzioni della trama estremamente differenti in termini di missioni, personaggi e, chiaramente, schieramento di V. Ovviamente non mancheranno ulteriori ramificazioni secondarie, ma è chiaro che questo aspetto da solo comporta un elevato grado di rigiocabilità a cui si va a sommare l'epilogo completamente inedito anche per il gioco base, che si andrà a sbloccare solo facendo determinate scelte in entrambe le linee narrative di Phantom Liberty.

CD Projekt non si è davvero risparmiata nel creare una storia densa di sfaccettature che, non possiamo nasconderlo, ci è piaciuta tantissimo e denota la grande attenzione alla narrazione che ha da sempre contraddistinto con forza questo sviluppatore. Probabilmente scegliere di optare per una singola espansione, invece delle 2 previste originariamente, ha permesso al team di condensare tutto il meglio, ma quello che possiamo dirvi senza paura di smentita è che se siete rimasti affascinati dalle atmosfere di Cyberpunk 2077, con Phantom Liberty troverete tantissimo pane per i vostri denti.