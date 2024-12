Disponibile la patch 2.2 di Cyberpunk 2077, che introduce molte novità in gioco

CD Projekt Red ha pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito per Cyberpunk 2077, la patch 2.2 , che aggiunge molti contenuti, tra i quali delle nuove opzioni di personalizzazione dei personaggi e dei veicoli, alcune funzionalità aggiuntive per la modalità Foto, come una nuova modalità fotocamera e delle opzioni aggiuntive per l'illuminazione, degli ulteriori miglioramenti al gameplay e molto altro ancora.

Un lavoro Virtuos

Da sottolineare che la patch 2.2 non è stata sviluppata dalla sola CD Projekt Red, attualmente impegnata con diversi progetti interni, come The Witcher 4 e lo stesso seguito di Cyberpunk 2077, ma in collaborazione con Virtuos, uno studio di supporto noto per il suo lavoro su molti giochi AAA per console e PC, come The Outer Worlds, Outriders, Dark Souls Remastered, Grounded, Star Wars Jedi: Fallen Order e Horizon Zero Dawn, per fare qualche esempio. L'aggiornamento è disponibile gratuitamente per tutti i possessori di Cyberpunk 2077 su Xbox Series X e S, PlayStation 5 e PC.

Come parte dell'aggiornamento 2.2, i giocatori avranno accesso a nuove opzioni di personalizzazione dei personaggi, tra cui nuove varianti di cyberware estetici, dei tatuaggi, più opzioni per il trucco e altro ancora. Ma c'è anche altro: tutte le auto di lusso o sportive in collaborazione con Rayfield, ora hanno accesso all'esclusiva tecnologia CrystalCoat. Praticamente si possono scambiare i colori di alcune vetture.

Inoltre, i giocatori potranno anche godere della presenza di Johnny Silverhand sul sedile del passeggero mentre guidano attraverso Night City. C'è tante carne al fuoco quindi, per un aggiornamento che arriva inaspettato, quanto gradito, per un gioco che continua a stupire con le sue vendite, nonostante un lancio disastroso.