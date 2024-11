I dati di vendita aggiornati di Cyberpunk 2077 fanno cadere la mascella

Ottime vendite

Purtroppo, come potete vedere, il post su X con l'annuncio non fornisce moltissimi dettagli, a parte il numero e quanto già riportato.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Difficile immaginare un successo simile per Cyberpunk 2077 dopo le polemiche dovute al disastroso lancio. In realtà stiamo parlando di un gioco attesissimo, ma i problemi avuti da moltissimi giocatori avevano fatto pensare al peggio. Invece, patch dopo patch, CD Projekt Red ha ribaltato la situazione trasformandolo in un titolo amatissimo, nonché in un successo stratoferico, capace di rivaleggiare con i nomi più grossi del settore in fatto di vendite.

Va detto che ormai è facile trovare Cyberpunk 2077 in offerta su Steam e in altri negozi, ma parliamo comunque di numeri da capogiro, che in pochi possono vantare.

A gennaio 2024 CD Projekt aveva svelato i dati di vendita dell'espansione Phantom Liberty, parlando di più di 5 milioni di copie vendute. A ottobre 2023 Cyberpunk 2077 aveva vendute 25 milioni di copie.

Insomma, complessivamente parliamo di un progetto di grande successo, di cui a questo punto non resta che attendere il seguito ufficiale, attualmente in sviluppo, che uscirà dopo The Witcher 4. Di quest'ultimo non si sa ancora molto, a parte che è entrato nella fase di sviluppo pieno.