Annunciata la data d'uscita in accesso anticipato di Star Wars: Hunters, aperte le iscrizioni al playtest

Star Wars: Hunters uscirà anche su PC . Lo studio di sviluppo NaturalMotion e l'editore Zynga hanno annunciato la data d'uscita in accesso anticipato del gioco su Steam: il 28 gennaio 2025. Contemporaneamente hanno anche aperto le registrationi ai due playtest previsti da qui all'uscita, dando anche qualche dettaglio sulle novità che saranno introdotte nel gioco.

Il calendario di Star Wars: Hunters su PC

Vediamo il calendario degli eventi di Star Wars: Hunters su PC da qui al lancio:

Registrazione ai Playtest - Aperta

Primo Playtest su Steam | Dal 13 al 16 dicembre 2024

Secondo Playtest su Steam | Dal 10 al 13 gennaio 2025

Lancio in Accesso Anticipato | 28 gennaio

Le novità che saranno introdotte con i playtest e l'accesso anticipato di Star Wars: Hunters

Per quanto riguarda le novità, chi avrà accesso ai playtest potrà ammirare i miglioramenti grafici, potrà personalizzare i controlli, rimappando i tasti, e avrà la possibilità di giocare con il nuovo Sprocket, che ha subito una revisione completa delle sue abilità.

Il lancio in Accesso Anticipato introdurrà invece un nuovo campo di battaglia: Coruscant Underworld, la cross progressione e il cross play, in modo da poter continuare l'esperienza nel caso in cui si abbia giocato le altre versioni già disponibili (mobile e Nintendo Switch).

Per registrarvi ai playtest, basta andare sulla pagina Steam di Star Wars: Hunters e richiedere l'accesso. Ecco invece i requisiti di sistema necessari per giocare: