Star Wars: Hunters chiude i battenti, arriva l'annuncio da Zynga

Star Wars: Hunters chiude i battenti: lo ha annunciato Zynga, spiegando che l'aggiornamento in arrivo il 15 aprile sarà l'ultimo e che i server verranno spenti il 1 ottobre, lasciando dunque ai giocatori qualche mese per dire addio all'esperienza free-to-play.

"Grazie per il vostro incredibile supporto e per essere stati parte del mondo di Vespaara", si legge nel messaggio del publisher. "Dopo un'attenta valutazione, desideriamo comunicarvi che l'aggiornamento finale di Star Wars: Hunters su tutte le piattaforme avverrà il 15 aprile. L'esperienza rimarrà giocabile fino al 1 ottobre 2025, quando i server verranno spenti."

"Comprendiamo che questa notizia possa essere deludente e vogliamo assicurarvi che non si tratta di una decisione presa alla leggera. La vostra passione e dedizione per il gioco e la sua comunità hanno significato molto per noi e vogliamo impegnarci ad aggiornarvi in maniera trasparente durante questo processo di transizione."

"Di seguito trovate alcune date importanti relative a questo annuncio:

25 marzo 2025 - La Stagione 5 verrà prolungata di tre settimane , con la riproposizione degli eventi e i pacchetti della Stagione. Anche la Stagione classificata verrà prolungata, dando ai giocatori più tempo per raggiungere il grado Kyber 1.

, con la riproposizione degli eventi e i pacchetti della Stagione. Anche la Stagione classificata verrà prolungata, dando ai giocatori più tempo per raggiungere il grado Kyber 1. 15 aprile 2025 - L'aggiornamento finale verrà messo a disposizione gratuitamente e gli acquisti in-game saranno disabilitati su tutte le piattaforme. Il nuovo Cacciatore di Supporto, Tuya, si unirà alla battaglia come parte dell'aggiornamento finale: sarà immediatamente disponibile e giocabile per tutti gli utenti senza alcun costo , insieme a una serie di contenuti aggiuntivi. Continueremo a gestire una classifica finale della modalità classificata per i giocatori e a gestire a rotazione tutti i campi di battaglia e le modalità di gioco.

, insieme a una serie di contenuti aggiuntivi. Continueremo a gestire una classifica finale della modalità classificata per i giocatori e a gestire a rotazione tutti i campi di battaglia e le modalità di gioco. 1 ottobre 2025 - I server verranno ufficialmente spenti e Star Wars: Hunters non sarà più giocabile oltre questo termine."

"Grazie per aver preso parte a questo incredibile viaggio e per il tempo trascorso a giocare a Star Wars: Hunters."