Sony e People Can Fly hanno siglato un accordo per Project Delta, un gioco basato su un'IP PlayStation

People Can Fly , gli sviluppatori di Gears of War: Judgement, Outriders e Bullet Storm, hanno siglato un accordo con Sony Interactive Entertainment per lo sviluppo di un prototipo di un nuovo gioco, nome in codice "Project Delta" , basato su un'IP di proprietà di PlayStation.

People Can Fly potrebbe non essere lo sviluppatore principale di Project Delta

Viene spiegato, inoltre, che i lavori sul sul prototipo saranno suddivisi in fasi con obiettivi da raggiungere, una formula che, come precisa PCF Group SA, "non differisce in modo sostanziale dali contratti di produzione standard comunemente stipulati per progetti di questo tipo" e che rientra nella strategia annunciata a gennaio 2023, in base alla quale "se si presentassero opportunità interessanti di collaborazione con partner di rilievo nel modello "work-for-hire", la società le coglierà".

Alcuni dei giochi realizzati da People Can Fly

Non sono state condivise ulteriori informazioni per il momento. Tuttavia, come fatto notare da Gematsu, il linguaggio usato nel comunicato è molto simile a quello che aveva annunciato la collaborazione tra People Can Fly e Microsoft nel 2023 per Project Maverick, che successivamente è stato confermato essere Gears of War: E-Day. Potrebbe trattarsi di un caso simile, ovvero Project Delta potrebbe essere un gioco in sviluppo principalmente all'interno di uno dei team proprietari dei PlayStation Studios, con People Can Fly a supportare i lavori come co-sviluppatore. Lo sapremo con certezza solo nel tempo.