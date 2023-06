Xbox, People Can Fly lavora a un'esclusiva tripla A per Microsoft

People Can Fly sta lavorando per Microsoft a un'esclusiva Xbox tripla A, con un budget da 30-50 milioni di dollari: a quanto pare si tratta di una proprietà intellettuale della casa di Redmond, ma al momento è noto solo il suo nome in codice: Project Maverick.

Lo scorso settembre lo studio polacco ha chiuso con Take-Two, decidendo di autoprodurre Project Dagger, ma ci sono in realtà diversi giochi in cantiere per l'azienda, che nel 2021 ha lanciato l'interessante looter shooter Outriders.

La produzione di Project Maverick, si legge in un messaggio della management board, verrà portata avanti attraverso un modello work-for-hire sulla base di una proprietà intellettuale del publisher e verrà finanziata interamente da quest'ultimo man mano che il team completerà i vari step indicati nel contratto.

Ovviamente non è dato sapere che tipo di gioco sarà questo Project Maverick, ma considerando il curriculum di People Can Fly e la sua grande esperienza con il genere immaginiamo ruoterà comunque attorno al mondo degli sparatutto.