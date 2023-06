Skull and Bones è costato più di 120 milioni di dollari, dice un ex-Ubisoft

Possiamo avere un'idea delle dimensioni del progetto Skull and Bones pensando che il costo totale sembra aver superato i 120 milioni di dollari, in base a un curriculum online di un ex Project Manager di Ubisoft Singapore che ha lavorato al gioco fino al giugno 2022.

Considerando che lo sviluppo non è ancora concluso, è facile che la cifra sia già stata ampiamente superata, nel frattempo, visto che è passato un anno e il gioco non ha ancora una data d'uscita precisa, dunque verosimilmente ha ancora diversa strada davanti.



In effetti, lo sviluppo di Skull and Bones si sta protraendo da anni: partito intorno al 2013 come possibile espansione di Assassin's Creed IV: Black Flag, il progetto ha poi assunto dimensioni sempre più grandi. Successivamente, con lo sviluppo spostato presso la sede di Singapore di Ubisoft, sembra siano intervenuti anche capitali pubblici per finanziare il progetto, cosa che di fatto sembra aver costretto il publisher a portare avanti la lavorazione nonostante diversi problemi incontrati.

Sembra che vi sia stato almeno un reboot totale durante lo sviluppo, intorno al 2021, con i lavori ripartiti quasi da zero. A questo punto, il gioco sembra aver raggiunto una forma quasi completa, visto che avrà un periodo di beta chiusa dal 25 al 28 agosto 2023.

Il dato sui 120 milioni di dollari deriva dal curriculum di un ex project manager ma potrebbe essere una stima poco precisa. Si tratta di una somma notevole ma comunque inferiore rispetto al costo di altri progetti come Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, GTA V, Modern Warfare II o God of War Ragnarok.