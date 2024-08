Skull and Bones ora è disponibile su Steam ed è in forte sconto

Nello specifico, grazie alla promozione il gioco è disponibile in formato standard a 24 euro . Sono in sconto anche la versione Deluxe (include 2 missioni extra, sountrack e artbook digitale) a 30 euro e la Premium Edition (con ulteriori contenuti bonus) a 36 euro. Inutile dire che questa versione è alla pari con quelle degli altri store. Precisiamo invece che come altri giochi della compagnia francese su Steam è necessario un account Ubisoft.

Con alcuni mesi di ritardo rispetto a Ubisoft Store ed Epic Games Store, da ora la versione PC di Skull and Bones è disponibile anche su Steam ed è già in sconto del 60% con un'offerta lancio valida fino al 5 settembre.

Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina Steam di Skull and Bones tramite questo link. Per chi non lo conoscesse il gioco è focalizzato sulle battaglie navali in mare aperto, che possono essere affrontate da soli, in compagnia o sfidando altri giocatori grazie a un ricco comparto online.

Viene costantemente aggiornato con nuovi contenuti, modifiche al gameplay e al bilanciamento grazie alla struttura a stagioni, offrendo stimoli continui per mantenere i giocatori coinvolti. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Skull and Bones.