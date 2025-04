Skull and Bones non è morto: il gioco piratesco promette una novità di gameplay che i fan chiedevano da anni

Ubisoft ci ha però sempre creduto e ancora adesso sta lavorando per migliorarlo ed ampliarlo. Ha infatti svelato l'Anno 2 di Skull and Bones, spiegando che tra i contenuti vi è un elemento che i fan avevano richiesto sin dall'annuncio: la possibilità di combattere a terra.

Skull and Bones non è certamente il nome più apprezzato dai fan di Ubisoft . Il videogioco ha richiesto 11 anni di sviluppo (mese più mese meno) ed è costato molto, ma soprattutto è arrivato sul mercato e non ha realmente convinto critica e pubblico.

Le novità di Skull and Bones

Ubisoft ha pubblicato un nuovo video nel quale mostra le novità che possiamo aspettarci per l'Anno 2 di Skull and Bones. Potete vederlo poco sotto.

Tra le novità attese per Skull and Bones vi sono:

Nuova modalità PvP

Il Kraken

Combattimenti sulla terra ferma

Classifiche mondiali

Più navi

Tipologie di pirati aggiuntive

Ciò che veramente salta all'occhio è ovviamente il combattimento a terra, visto che si tratta di un intero segmento di gameplay che non esiste nella versione attuale. I giocatori potranno quindi usare pistole e spade per abbattere in nemici. Certo, questo non ci conferma che le battaglie saranno di qualità o che ci sarà molto contenuto, ma perlomeno è chiaro che il team di Skull and Bones stia cercando di ampliare l'opera ascoltando i fan.

Ricordiamo che Skull and Bones è disponibile su Steam, non solo su Ubisoft Store.