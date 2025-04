Steam ha una pagina "nascosta" che mostra tutti i soldi spesi nei giochi: ecco come vederla, se avete coraggio

Non che si tratti veramente di un segreto, sia chiaro: si tratta di un'opzione che forse in molti avranno già trovato, ma non essendo proprio una questione palese potrebbe risultare nuova a diversi altri, e rappresenta peraltro una cosa curiosa perché non è facile avere chiaramente una visione precisa del totale degli acquisti fatti su una determinata piattaforma.

Su internet si parla con insistenza di una particolare pagina "nascosta" di Steam che mostra il totale dei soldi spesi in videogiochi all'interno dello store di Valve, e vi indichiamo come trovarla , nel caso abbiate il coraggio di affrontare questa scomoda verità.

Poche istruzioni ma non palesi

Per vedere il totale complessivo delle spese effettuate su Steam si possono dunque seguire dei facili passaggi, che tuttavia non sono propriamente immediati, come riportato su Reddit e rilanciato in queste ore da diverse fonti online. Per raggiungere la fatidica pagina è necessario seguire questo percorso: Aiuto > Assistenza di Steam > Il mio account > Dati associati al tuo account di Steam > Fondi esterni utilizzati.

Una volta raggiunto la pagina, potrebbe necessario effettuare nuovamente l'accesso all'account per motivi di sicurezza e, a quel punto, si può vedere il totale di denaro speso in Steam alla voce "TotalSpend", segnalato probabilmente in dollari.

Se siete arrivati fin qui, cosa ne pensate del vostro totale? Magari tale visione potrebbe dare un nuovo valore al backlog accumulato, se non altro.