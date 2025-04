La serie TV di Harry Potter include un attore che è apparso anche nei film: scommettiamo che non lo ricordate

Recentemente, come vi abbiamo riportato, HBO e Warner Bros. hanno svelato i primi attori per la serie TV di Harry Potter . Si trattava di nomi perlopiù già scoperti tramite i report di famose testate giornalistiche, ma ora c'è l'ufficialità.

Chi è l'attore di Harry Potter che è apparso anche nei film

Parliamo nello specifico di Paul Whitehouse, che sarà Argus Gazza nella serie TV di Harry Potter.

Per quanto riguarda invece la versione cinematografica con protagonista Daniel Radcliffe, Paul Whitehouse era apparso nel terzo film: Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. Nello specifico, è stato Sir Cadogan.

Sir Cadogan appare nel film brevemente. La sua scena principale arriva dopo che Sirius Black attacca la Signora Grassa nel dipinto di Grifondoro. Sir Cadogan si offre quindi di prendere il posto della donna a guardia del dipinto. Potete vedere il tutto nel video qui sotto.

Se tutto questo vi suona strano, sappiate che non è colpa volta. Nella versione per le sale, questa scena è stata tagliata, quindi il grosso dell'interpretazione di Whitehouse è andato perduto ai più (ovvero coloro che non hanno recuperato le scene tagliate con le versioni DVD). Certo, il personaggio e quindi l'attore sono visibili in alcune scene del film, ma solo sullo sfondo.

Segnaliamo poi che Hogwarts Legacy 2 è in sviluppo con massima priorità in Warner Bros, collegato alla serie TV di Harry Potter.