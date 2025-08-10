Il nuovo film di Resident Evil sarà “fresco, audace e strano”

Intervistato dall'Hollywood Reporter, Gregger ha ribadito che la trama sarà originale, dunque non si baserà su nessuno dei videogiochi, e ha aggiunto che sarà una storia "strana", "fresca" e "audace" , lontana dalle precedenti trasposizioni cinematografiche.

Zach Cregger , lo sceneggiatore e regista del prossimo film di Resident Evil , ha condiviso altre piccole anticipazioni sulla nuova pellicola basata sul franchise survival horror di Capcom.

Nulla a che vedere con gli altri film

"È una sceneggiatura originale, tra l'altro", ha detto Cregger. "È una storia strana. L'ho scritta io e la adoro. Non ha nulla a che vedere con gli altri film di Resident Evil. Se farò bene il mio lavoro, sembrerà fresca, audace e bizzarra".

Per quanto questa descrizione potrebbe spaventare i fan di Resident Evil, ad aprile sempre Cregger aveva offerto delle rassicurazioni affermando che la sua pellicola onorerà lo spirito della serie e sarà in grado di rappresentare perfettamente la tensione e la sensazione di pericolo che si prova nei videogiochi.

Per il momento non ci sono molte altre informazioni sulla pellicola. Il mese scorso Daniel RPK ha condiviso una possibile sinossi della trama, ovviamente da prendere con le pinze, che a quanto pare seguirà le vicende di un corriere di organi che si ritroverà intrappolato a Raccoon City durante lo scoppio dell'epidemia zombie.