Resident Evil Requiem sarà presente con una demo e un panel al PAX West 2025: lo ha annunciato Capcom, invitando i visitatori dell'evento a provare il gioco e a partecipare alla presentazione per un aggiornamento su questo nuovo capitolo della serie.

"Resident Evil Requiem sta arrivando al PAX West 2025", si legge nel post della casa giapponese. "Affronta le tue paure con una demo giocabile e partecipa al nostro panel per un aggiornamento sul prossimo capitolo di Resident Evil."

Come sappiamo, Requiem sarà presente in forma giocabile anche alla Gamescom 2025, qualche giorno prima, dunque si tratterà sicuramente della stessa build e molti si chiedono se la demo in questione verrà lanciata su Steam, PlayStation Store e Xbox Store.

Avremo dunque modo di provare con mano il nuovo episodio della serie survival horror, valutando le novità introdotte dagli sviluppatori sul piano della trama e soprattutto del gameplay.