Resident Evil Requiem è stato annunciato con trailer e data di uscita

Considerando i numerosi rumor delle ultime settimane, in molti si aspettavano durante la Summer Game Fest l'annuncio del prossimo gioco del franchise di Resident Evil. Ebbene le aspettative sono state rispettate

In chiusura dello show presentato da Geoff Keighley, Capcom ha annunciato ufficialmente Resident Evil Requiem, il nono capitolo della serie survival horror. Poco più sotto potrete vedere il primissimo trailer ufficiale, che ci riporta a Raccoon City. Non dovremo attendere a lungo per giocarci: la data di uscita è fissata al 27 febbraio 2026.