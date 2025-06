Sword of the Sea, annunciata la data d’uscita del gioco dall’autore di Journey e Abzû

Giant Squid Studios ha svelato durante il Day of the Devs 2025 la data di uscita di Sword of the Sea, la nuova avventura atmosferica firmata da Matt Nava, noto per aver coperto il ruolo di direttore artistico di Journey e direttore creativo per Abzû e The Pathless. Il gioco arriverà il 19 agosto 2025 su PlayStation 5 e PC, promettendo di portare i giocatori in un'esperienza spirituale unica dove si surfa sulle onde di sabbia in sella a una spada volante. Avete un senso di déjà vu?

Non chiamatelo Journey 2... o forse sì?

Dai filmati del gioco è chiaro infatti come Sword of the Sea rappresenti l'evoluzione naturale di tutti i precedenti lavori di Matt Nava, incorporando elementi familiari dai suoi titoli più celebri. A un certo punto del trailer, mentre l'alter-ego del giocatore surfa tra le dune di sabbia e in lontananza di vedono i resti di una città e un alto obelisco, la sensazione è a tutti gli effetti quella di trovarsi davanti a un seguito di Journey.

Sword of the Sea si presenta come un'avventura atmosferica in singolo giocatore dove il movimento ad alta velocità (ispirato ai classici giochi di skateboard come Tony Hawk Pro Skater o i vecchi giochi di snowboard) diventa il fulcro dell'intera esperienza. Protagonista del gioco è il Wraith, un essere risorto in una desolata Necropoli con il compito di riportare in vita un mondo perduto. Utilizzando la Hoversword, una spada volante che funge da tavola da surf, bisogna attraversare una serie di paesaggi surreali, da onde di sabbia a un oceano perduto. Man mano che si va avanti le acque del mare emergeranno sempre di più, quasi a sottolineare il passaggio dell'autore da Journey ad Abzû.

La filosofia alla base di Sword of the Sea trae ispirazione dagli sport estremi, e in particolare da surf, snowboard e skateboard. Durante la presentazione, Matt Nava ha spiegato infatti di essere uno snowboarder e che ha voluto trasferire nel gioco quella qualità meditativa che caratterizza lo sport - specialmente quando lo si pratica ad alti livelli e si entra in uno stato di "flow", ovvero quella sensazione che permette agli atleti di entrare in connessione con la natura e l'ambiente circostante.

La colonna sonora di Sword of the Sea è affidata ancora una volta ad Austin Wintory, compositore di lungo corso che ha collaborato con Matt Nava fin dai tempi di Journey, proseguendo poi con Abzû e The Pathless. "Non posso garantire che il gioco rappresenterà un'esperienza spirituale per tutti i giocatori", spiega Nava. "Ma la nostra intenzione è creare l'ambiente e le condizioni in grado di favorire che ciò accada".

L'uscita di Sword of the Sea è fissata per il 19 agosto 2025 su PC e PlayStation 5.