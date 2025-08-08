2

Mario Kart World è finalmente stato sconfitto: un nuovo gioco è in prima posizione nella Top 30 giapponese

La classifica giapponese di Famitsu dei giochi più venduti ci mostra come Mario Kart World non è più in prima posizione, dopo settimane di dominio: vediamo quale gioco lo ha superato.

NOTIZIA di Marie Nicola Armondi   —   08/08/2025
Famitsu ha reso disponibile la nuova classifica dei videogiochi più venduti (in formato fisico) in Giappone, precisamente nel periodo compreso tra il 28 luglio e il 3 agosto.

Si tratta della Top 30 che permette di avere una chiara visione di ciò che i giocatori nipponici apprezzano di più in questo momento.

La Top 30 dei giochi più venduti in Giappone

Ecco i giochi più venduti nell'ultima settimana in Giappone:

  1. [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - 54.491 / Nuovo
  2. [NS2] Mario Kart World - 51.544 / 1.445.628
  3. [NS2] Donkey Kong Bananza - 25.199 / 207.055
  4. [NSW] Hololive Holo's Hanafuda - 16.200 / Nuovo
  5. [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - 12.351 / Nuovo
  6. [NS2] Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV - 10.250 / 28.419
  7. [NSW] Castlevania Advance Collection - 9.101 / Nuovo
  8. [NSW] Minecraft - 7.932 / 3.955.307
  9. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 7.027 / 6.398.596
  10. [NSW] Tamagotchi Plaza - 5.574 / 161.597
  11. [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 5.411 / 8.187.310
  12. [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - 5.099 / Nuovo
  13. [NSW] Super Mario Party Jamboree - 4.224 / 1.359.768
  14. [NSW] Pokemon Scarlatto / Violetto - 3.887 / 5.590.880
  15. [NS2] Ys X: Proud Nordics - 3.436 / Nuovo
  16. [PS5] Wuchang: Fallen Feathers - 2.884 / 17.374
  17. [NSW] Splatoon 3 - 2.880 / 4.462.296
  18. [NSW] Mononoke Chigiri - 2.699 / Nuovo
  19. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time - 2.572 / 152.169
  20. [NSW] Nintendo Switch Sports - 2.498 / 1.619.849
  21. [NS2] Tamagotchi Plaza Nintendo Switch 2 Edition - 2.446 / 46.489
  22. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 2.320 / 5.781.771
  23. [PS5] Death Stranding 2 - 2.027 / 95.144
  24. [PS5] Castlevania Advance Collection - 1.928 / Nuovo
  25. [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 1.726 / 2.030.048
  26. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics - 1.719 / 1.422.850
  27. [NSW] It Takes Two - 1.672 / 145.389
  28. [NSW] Zelda: Breath of the Wild - 1.640 / 2.396.721
  29. [NS2] Zelda: Tears of the Kingdom - Nintendo Switch 2 Edition - 1.497 / 30.375
  30. [NSW] Fuuraiki 5 - 1.496 / Nuovo
Come possiamo vedere, Mario Kart World è infinite stato rimosso dalla prima posizione ed è servito l'arrivo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2: la serie Demon Slayer è molto amata e non stupisce che la versione Nintendo Switch stia ottenendo successo, supportata anche dalla versione PS5, che è tra l'altro l'unico gioco per la console di Sony in Top 10.

Andando oltre la Top 10, vediamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è riuscito a ottenere successo persino in versione PS4, riportando così la vecchia console nella classifica giapponese.

