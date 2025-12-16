Mario Kart World si aggiorna di nuovo per risolvere un fastidioso bug legato ai controller

Mario Kart World è stato da poco aggiornato con un grande update, il 1.4.0, che ha portato con sé però un piccolo problema, che ora il team di Nintendo deve correggere.
È infatti arrivato l'aggiornamento 1.4.1, che è disponibile per il download su Nintendo Switch 2.
Il bug di Mario Kart World che è stato risolto dal nuovo aggiornamento
Precisamente, l'aggiornamento 1.4.1 risolve un problema legato ai controller. Se il giocatore disconnette e riconnette il controller da Nintendo Switch 2, il gioco potrebbe non funzionare più come previsto e alle volte i fantasmi delle prove a tempo vengono cancellati senza preavviso dalla classifica.
Si tratta di una problematica strana e curiosa, che però è stata ora corretta. I giocatori di Mario Kart World non dovrebbero quindi più imbattersi nel problema, appena l'aggiornamento sarà installato.
Nintendo non ha precisato il peso dell'aggiornamento, ma dovrebbe essere alquanto leggero visto che si parla di una singola modifica, quindi persino chi ha connessioni molto lente non dovrebbe temere particolari rallentamenti prima della propria prossima sessione di gioco.
Vi segnaliamo infine che Nintendo ha svelato le impressionanti vendite di Nintendo Switch 2, Mario Kart World e Donkey Kong Bananza.