Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è in sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con questi codici

Tra le offerte di AliExpress troviamo Nintendo Switch 2 con Mario Kart World. Con i nostri codici potrai risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/11/2025
Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 464,17 €, ma con il codice MULTIBF50 potrai risparmiare altri 50 € (se non dovesse funzionare, prova il codice ITBF50). Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Questa offerta è disponibile per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, ricordiamo che il prezzo è aggiornato al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbe subire variazioni (e in quel caso anche il codice di sconto potrebbe cambiare, quindi non esitare a segnalarcelo e ti invieremo un nuovo codice). Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

I contenuti della confezione

Il prodotto è venduto da un fornitore francese, quindi la consegna sarà piuttosto breve (è prevista entro pochi giorni). All'interno della confezione troviamo la console di nuova generazione con display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz. La console presenta miglioramenti su ogni fronte, dalla stabilità potenziata in modalità TV a caricamenti più rapidi.

Nintendo Switch 2, la recensione della nuovissima console ibrida Nintendo Switch 2, la recensione della nuovissima console ibrida

I nuovi Joy-Con magnetici offrono anche una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata. Questo bundle include anche il gioco Mario Kart World.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
Segnalazione Errore
