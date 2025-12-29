Ecco quanto ha incassato Avatar Fuoco e Cenere nelle prime due settimane: La Via dell'Acqua aveva fatto meglio

Avatar: Fuoco e Cenere ha ora raggiunto un nuovo traguardo al botteghino: 760,4 milioni di dollari a livello mondiale. Più precisamente, negli USA ha incassato 217,7 milioni di dollari, metà di quelli ottenuti nel resto del mondo (542,7 milioni).
Per confronto, Avatar La Via dell'Acqua aveva superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale nei primi tredici giorni. In totale, i tre film di Avatar hanno incassato oltre 6 miliardi di dollari ad oggi.
Entrando nel dettaglio, il primo Avatar aveva chiuso la corsa a 2,9 miliardi di dollari, mentre la seconda pellicola si era dovuta accontentare di 2,3 miliardi. Avatar 3 deve certamente riuscire ad avvicinarsi a queste cifre per essere considerato un successo da parte di Disney e Cameron.
I prossimi Avatar si faranno?
Avatar 4 è attualmente previsto per il dicembre 2029, mentre il quinto dovrebbe arrivare nel 2031. Tutto questo, però, dipende anche dai risultati dell'attuale pellicola. Cameron stesso ha ammesso di essere nervoso per i risultati di Fuoco e Cenere e ha dichiarato di essere consapevole di quelle "forze" che mirano a limitare le pubblicazioni cinematografiche.
Avatar è una saga costosa da realizzare, chiaramente, ma purtroppo non abbiamo numeri precisi: Cameron ha evitato di entrare nei dettagli quando è stato interrogato a riguardo, ma ha suggerito che si tratta di cifre notevoli e che è quindi necessario un grande incasso per creare un profitto.
Cameron, in realtà, afferma di "non avere dubbi sul fatto che il film guadagnerà". La domanda è però se "farà abbastanza soldi per giustificarne un altro". Perlomeno, se Avatar 4 e 5 non si faranno, James Cameron racconterà il finale della saga.