Ecco quanto ha incassato Avatar Fuoco e Cenere nelle prime due settimane: La Via dell'Acqua aveva fatto meglio

Entrando nel dettaglio, il primo Avatar aveva chiuso la corsa a 2,9 miliardi di dollari , mentre la seconda pellicola si era dovuta accontentare di 2,3 miliardi. Avatar 3 deve certamente riuscire ad avvicinarsi a queste cifre per essere considerato un successo da parte di Disney e Cameron.

Per confronto, Avatar La Via dell'Acqua aveva superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale nei primi tredici giorni. In totale, i tre film di Avatar hanno incassato oltre 6 miliardi di dollari ad oggi.

Avatar: Fuoco e Cenere ha ora raggiunto un nuovo traguardo al botteghino: 760,4 milioni di dollari a livello mondiale . Più precisamente, negli USA ha incassato 217,7 milioni di dollari, metà di quelli ottenuti nel resto del mondo (542,7 milioni).

I prossimi Avatar si faranno?

Avatar 4 è attualmente previsto per il dicembre 2029, mentre il quinto dovrebbe arrivare nel 2031. Tutto questo, però, dipende anche dai risultati dell'attuale pellicola. Cameron stesso ha ammesso di essere nervoso per i risultati di Fuoco e Cenere e ha dichiarato di essere consapevole di quelle "forze" che mirano a limitare le pubblicazioni cinematografiche.

Avatar è una saga costosa da realizzare, chiaramente, ma purtroppo non abbiamo numeri precisi: Cameron ha evitato di entrare nei dettagli quando è stato interrogato a riguardo, ma ha suggerito che si tratta di cifre notevoli e che è quindi necessario un grande incasso per creare un profitto.

Cameron, in realtà, afferma di "non avere dubbi sul fatto che il film guadagnerà". La domanda è però se "farà abbastanza soldi per giustificarne un altro". Perlomeno, se Avatar 4 e 5 non si faranno, James Cameron racconterà il finale della saga.