LG annuncia i nuovi monitor della serie UltraGear, con display 5K e upscaling IA

LG ha ufficialmente annunciato i nuovi monitor della serie UltraGear evo, il cui debutto è previsto al CES 2026. Si tratta di nuovi prodotti ad alta risoluzione pensati per combinare velocità e immersività in diversi formati, in modo da adattarsi alle varie esigenze e preferenze. Si tratta precisamente di tre modelli: 39GX950B, 27GM950B e 52G930B. Vediamo di seguito tutti i dettagli e le prime caratteristiche svelate ufficialmente da LG (l'immagine in evidenza è puramente indicativa).
I nuovi monitor LG UltraGear evo
Il primo monitor è il modello 39GX950B, ovvero l'UltraGear evo GX9 da 39 pollici, con una nuova soluzione IA integrata in modo da analizzare e migliorare i contenuti in tempo reale. Questo prodotto offre una nitidezza di classe 5K senza richiedere aggiornamenti della GPU, grazie anche a tecnologie come AI Scene Optimization e AI Sound. Troviamo inoltre la tecnologia Primary RGB Tandem OLED con colori ancora più precisi e maggiore luminosità. La funzione Dual Mode consente di passare immediatamente da 165 Hz con risoluzione 5K2K a 330 Hz con WFHD, con tempo di risposta di 0,03 ms (GtG). Il prodotto prevede anche una curvatura 1500R e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.
Il secondo modello è il 27GM950B, ovvero il monitor GM9 da 27 pollici 5K con tecnologia Mini LED, il primo della sua categoria a supportare questa risoluzione. Questo prodotto è dotato di ben 2.304 zone di oscuramento locale che, combinate con la tecnologia Zero Optical Distance, riduce al minimo lo spazio tra pannello e LED, insieme a una luminosità ultra elevata e un'eccezionale precisione del contrasto. Anche in questo caso sono presenti tecnologie basate sull'IA che consentono l'upscaling 5K e l'ottimizzazione di scene e audio senza sovraccaricare la scheda video.
Per quanto concerne il gaming, gli utenti possono passare da 165 Hz con risoluzione 5K a 330 Hz con QHD, con tempo di risposta di 1 ms. Troviamo inoltre una luminosità massima di 1.250 nit e certificato VESA DisplayHDR 1000.
Caratteristiche del nuovo monitor da 52”
Non è tutto, perché LG ha annunciato anche un monitor da ben 52" (52G930B), ovvero il modello G9, descritto come il monitor da gioco 5K2K più grande al mondo. Troviamo una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, una curvatura 1000R e certificazione VESA Display HDR 600. Questo prodotto dovrebbe offrire neri perfetti e un contrasto eccezionale.
Ovviamente per ora non sono stati svelati ulteriori dettagli legati all'uscita ufficiale e ai prezzi, quindi vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.