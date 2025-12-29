LG annuncia i nuovi monitor della serie UltraGear, con display 5K e upscaling IA

LG ha annunciato tre nuovi monitor UltraGear evo con display 5K, upscaling IA, frequenze elevate e tecnologie avanzate per il gaming.

LG ha ufficialmente annunciato i nuovi monitor della serie UltraGear evo, il cui debutto è previsto al CES 2026. Si tratta di nuovi prodotti ad alta risoluzione pensati per combinare velocità e immersività in diversi formati, in modo da adattarsi alle varie esigenze e preferenze. Si tratta precisamente di tre modelli: 39GX950B, 27GM950B e 52G930B. Vediamo di seguito tutti i dettagli e le prime caratteristiche svelate ufficialmente da LG (l'immagine in evidenza è puramente indicativa).

I nuovi monitor LG UltraGear evo Il primo monitor è il modello 39GX950B, ovvero l'UltraGear evo GX9 da 39 pollici, con una nuova soluzione IA integrata in modo da analizzare e migliorare i contenuti in tempo reale. Questo prodotto offre una nitidezza di classe 5K senza richiedere aggiornamenti della GPU, grazie anche a tecnologie come AI Scene Optimization e AI Sound. Troviamo inoltre la tecnologia Primary RGB Tandem OLED con colori ancora più precisi e maggiore luminosità. La funzione Dual Mode consente di passare immediatamente da 165 Hz con risoluzione 5K2K a 330 Hz con WFHD, con tempo di risposta di 0,03 ms (GtG). Il prodotto prevede anche una curvatura 1500R e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. I nuovi monitor LG UltraGear Il secondo modello è il 27GM950B, ovvero il monitor GM9 da 27 pollici 5K con tecnologia Mini LED, il primo della sua categoria a supportare questa risoluzione. Questo prodotto è dotato di ben 2.304 zone di oscuramento locale che, combinate con la tecnologia Zero Optical Distance, riduce al minimo lo spazio tra pannello e LED, insieme a una luminosità ultra elevata e un'eccezionale precisione del contrasto. Anche in questo caso sono presenti tecnologie basate sull'IA che consentono l'upscaling 5K e l'ottimizzazione di scene e audio senza sovraccaricare la scheda video. Per quanto concerne il gaming, gli utenti possono passare da 165 Hz con risoluzione 5K a 330 Hz con QHD, con tempo di risposta di 1 ms. Troviamo inoltre una luminosità massima di 1.250 nit e certificato VESA DisplayHDR 1000.