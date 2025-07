LG Ultragear 45GX950A, la recensione del monitor OLED da 45 pollici curvo con tutto il necessario per giocare

L'LG Ultragear 45GX950A-B si presenta come un monitor gaming ultrawide premium, un display letteralmente massiccio da 45 pollici e il primo WOLED di questa dimensione con risoluzione 5120 x 2160 (5K2K). Caratterizzato da una curvatura aggressiva di 800R, punta forte anche sulla Dual-Mode, una funzione che consente di passare agilmente tra la risoluzione nativa a 165 Hz e una più fluida 2560 x 1080 a 330 Hz. Secondo la filosofia di LG, che "invita ad espandersi, non a limitarsi" ("go wide not short"), questo monitor è pensato per chi cerca non solo un'ampia visuale orizzontale, ma anche uno spazio schermo verticale superiore. Si rivolge quindi a una nicchia di giocatori di alto budget che desiderano sfruttare al massimo la flessibilità della sua Dual-Mode e ottenere un'esperienza di gioco immersiva con tecnologia all'avanguardia. Ma come si comporta nel concreto questo display? Andiamo a scoprirlo nella nostra recensione del monitor LG Ultragear 45GX950A-B.

Caratteristiche tecniche del monitor LG 45GX950A-B Il monitor LG 45GX950A-B utilizza un pannello WOLED da 45 pollici con una risoluzione nativa di 5120 x 2160 (5K2K), in un formato ultrawide caratterizzato da una curvatura aggressiva di 800R. Tale configurazione assicura una densità di pixel di 125 PPI, garantendo immagini dettagliate. Una peculiarità distintiva è la funzionalità Dual-Mode, che offre la flessibilità di alternare tra la risoluzione nativa di 5120 x 2160 con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz per un maggiore dettaglio, e una risoluzione di 2560 x 1080 a 330 Hz per una fluidità superiore, adattandosi a diverse esigenze di gioco. La qualità visiva, intrinseca alla tecnologia OLED, è superlativa, con un rapporto di contrasto quasi infinito che produce neri profondi, senza blooming. Il supporto HDR è confermato dalla certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 e, sebbene la luminosità massima non sia sostenuta su ampie aree, i piccoli punti luce risaltano notevolmente, raggiungendo un picco di oltre 1.100 cd/m². In modalità SDR, la luminosità è adeguata, ma potrebbe non essere sufficiente in ambienti molto luminosi per contrastare un forte bagliore. La riproduzione cromatica è eccellente, con una copertura del 97,8% dello spazio DCI-P3 e una precisione dei colori fantastica già pre-calibrazione in modalità sRGB. LG OLED evo AI C5: la recensione del TV 4K perfetto per ogni utilizzo Per le performance di gioco, è compatibile con le principali tecnologie VRR, inclusi FreeSync, G-SYNC Compatible e HDMI Forum VRR, prevenendo tearing e stuttering. La connettività è robusta, includendo porte HDMI 2.1 e DisplayPort 2.1 (UHBR10), e una porta USB-C con erogazione di potenza di 90W e supporto DisplayPort Alt Mode. Funzionalità aggiuntive orientate al gaming comprendono Crosshair, Black Stabilizer e FPS Counter. Inoltre, essendo un pannello OLED, integra misure per mitigare il rischio di burn-in, come OLED Screen Move, OLED Image Cleaning e OLED Screen Saver. LG Ultragear 45GX950A-B Relativamente al prezzo, l'LG 45GX950A-B è posizionato come un monitor molto costoso: il prezzo di listino è di ben 2.000€. Scheda tecnica LG Ultragear 45GX950A-B Tipo di display : WOLED

: WOLED Dimensioni dello schermo : 45 pollici

: 45 pollici Risoluzione : Nativa: 5120x2160 (5k2k), con una densità di pixel di 125 PPI Con funzionalità Dual-Mode: 2560x1080

: Gamma di colori : DCI-P3 98,5%

: DCI-P3 98,5% Rapporto di contrasto : (Inf : 1)

: (Inf : 1) Refresh Rate : Nativa: 165 Hz Con funzionalità Dual-Mode: 330 Hz

: Tempi di risposta : 0,03ms (GtG)

: 0,03ms (GtG) Curvatura : 800R fissa

: HDR : Certificazione VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400

: Certificazione VESA DisplayHDR TRUE BLACK 400 Antiriflesso : sì

: sì Tecnologie gaming : Funzionalità Dual-Mode; supporto VRR FreeSync, G-SYNC Compatible e HDMI Forum VRR; Crosshair, Black Stabilizer, FPS Counter, lluminazione RGB Hexagon Lighting

: Funzionalità Dual-Mode; supporto VRR FreeSync, G-SYNC Compatible e HDMI Forum VRR; Crosshair, Black Stabilizer, FPS Counter, lluminazione RGB Hexagon Lighting Connettività : 2x HDMI 2.1 (banda 48Gbps, FRL 12x4) 1x DisplayPort 2.1 (banda UHBR10 di 40.00 Gbps) 1x USB-C 90W e supporto DisplayPort Alt Mode (USB 3.2 Gen 1 a 5Gbps) 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1 a 5Gbps) 1x minijack 3.5mm combinato (uscita audio e ingresso microfono) con supporto DTS Headphone:X

: Altoparlante : sì (2x10W)

: sì (2x10W) Telecomando : no

: no Supporto a parete VESA : 100x100 mm

: 100x100 mm Supporto (regolazioni) : Inclinazione: da -15° a +10°; Altezza: 11,9 cm, Rotazione: da -10° a +10°

: Inclinazione: da -15° a +10°; Altezza: 11,9 cm, Rotazione: da -10° a +10° Dimensioni : con base: 99,16 x 54,56-66,56 x 34,2 cm senza base: 99,16 x 46,07 x 22,55 cm

: Peso : con base: 14,1 Kg senza base: 9,4 Kg

: Prezzo: 2.000€

Design L'LG 45GX950A-B presenta un design semplice con una curvatura aggressiva di 800R. L'estetica del monitor è caratterizzata da una plastica grigio opaco, con un look sobrio per un monitor da gioco di fascia alta. Per quanto riguarda la costruzione, il monitor è di eccellente qualità: i materiali plastici utilizzati non flettono facilmente, contribuendo a una sensazione di robustezza. Nonostante le sue dimensioni, il monitor non genera un calore significativo e non presenta rumori udibili da ventole o coil whine. TV OLED: meglio WOLED o QD-OLED? Quali sono le differenze e i vantaggi delle due tecnologie Il supporto incluso è progettato con una base che non occupa molto spazio: sostiene bene lo schermo nonostante una certa oscillazione, prevedibile per un monitor di queste dimensioni. Dal punto di vista dell'ergonomia, il supporto è però deludente per la gamma limitata di regolazioni, ad eccezione della regolazione in altezza, che offre un'escursione di 11,9 cm. Presenta comunque un taglio utile per la gestione dei cavi. Sul retro del monitor, è presente poi la classica illuminazione RGB personalizzabile di LG, Hexagon Lighting, oltre a un joystick per navigare nel menu OSD (On-Screen Display) e per spegnere il monitor. C'è anche un pulsante sotto la cornice inferiore che permette di attivare la funzione Dual-Mode.

Esperienza d'uso L'esperienza d'uso dell'LG 45GX950A-B è caratterizzata dalla presenza di tutte le funzioni utili non solo al gaming, ma anche all'utilizzo di tutti i giorni. Il monitor si controlla tramite un joystick posizionato sul retro che permette di navigare nel menu OSD (On-Screen Display) e di spegnere il dispositivo. Inoltre, un pulsante dedicato sotto la cornice inferiore consente di attivare la distintiva funzione Dual-Mode. L'OSD ha scorciatoie personalizzate e dà accesso a diverse funzionalità aggiuntive per il gioco, come crosshair (un mirino virtuale non rilevabile dagli anti-cheat), black stabilizer per migliorare la visibilità nelle scene scure e un contatore di FPS. Il tutto può essere controllato anche tramite l'applicazione LG Switch, che ha una bella interfaccia a scomparsa che permette facilmente regolazioni veloci. L'interfaccia a schermo si controlla tramite il joystick sul retro È presente anche l'illuminazione RGB personalizzabile sul retro, chiamata Hexagon Lighting. Per proteggere il pannello OLED dal rischio di burn-in - un rischio che sussiste con elementi statici costanti - LG ha incluso impostazioni specifiche: OLED Screen Move, che sposta leggermente l'immagine di alcuni pixel; OLED Image Cleaning, che esegue un ciclo di aggiornamento pixel dopo quattro ore di utilizzo quando il monitor viene spento o va in standby e OLED Screen Saver, che spegne lo schermo in caso di inattività. Da notare che la modalità sRGB, sebbene accurata, blocca l'accesso ad alcune di queste impostazioni, come Black Stabilizer, Sharpness, Gamma e Color Temp. L'interfaccia dell'applicazione LG Switch La qualità dell'immagine SDR (Standard Dynamic Range) è eccezionale, con un rapporto di contrasto quasi infinito che produce neri profondi e senza blooming. Tuttavia, la luminosità SDR è solo discreta, non riuscendo a contrastare efficacemente il bagliore in ambienti molto luminosi o soleggiati. Sebbene possa raggiungere una buona luminosità in piccole aree dello schermo, non la mantiene con la maggior parte dei contenuti. Le impostazioni dello schermo su Windows 11 Per l'HDR (High Dynamic Range), la luminosità non è affatto male, con un picco fino a oltre 1.100 cd/m² al 2% di finestra. Il monitor vanta anche un'eccellente gestione dei riflessi grazie alla sua finitura opaca, che assorbe la maggior parte della luce. C'è da dire che la curvatura aggressiva dello schermo può però concentrare la luce riflessa verso il centro. Per quanto riguarda il gamut, la copertura dello spazio colore DCI-P3 è quasi perfetta (97,8%), ma la copertura Rec. 2020 è più limitata (70,9%). Videogiochi L'LG 45GX950A-B è eccezionale per il gaming su PC. La sua versatilità deriva principalmente dalla funzionalità Dual-Mode, che permette di passare da una risoluzione nativa di 5120 x 2160 a 165 Hz a una 2560 x 1080 a 330 Hz. In questo modo è adattabile a diversi tipi di giochi, privilegiando la fluidità e la reattività o il dettaglio visivo: purtroppo però la qualità visiva in Full HD continua a essere inferiore rispetto a quella di un monitor con questa risoluzione nativa. La curvatura aggressiva richiede un po' di abitudine, ma su alcuni titoli, come i giochi di corse, aumenta notevolmente il senso di immersione. Il test UFO per il ghosting a 330 Hz mostra una fluidità invidiabile Il monitor offre un tempo di risposta quasi istantaneo di 0,6 ms e un input lag molto basso in qualsiasi modalità, garantendo un'esperienza di gioco estremamente reattiva e con movimenti incredibilmente nitidi. L'LG 45GX950A-B è molto versatile per il gaming su PC Tuttavia, un difetto ormai a cui ci hanno abituato gli OLED è il flicker VRR, ovvero quello sfarfallio percepibile con frame rate che cambiano rapidamente, specialmente nelle scene scure. Un difetto che peggiora in modalità Dual-Mode a 330 Hz. Una curva così aggressiva è perfetta per i giochi di corse Per i giocatori su console, nonostante l'alta risoluzione, si dovranno affrontare barre nere laterali o un allungamento forzato delle immagini, poiché le console non supportano i formati ultrawide. Su console si può forzare l'allargamento dell'immagine, con le conseguenti distorsioni Il monitor comunque supporta tutte le principali tecnologie VRR, inclusi FreeSync, G-SYNC Compatible e HDMI Forum VRR. La compatibilità con PS5 è totale, nonostante le bande nere Assente invece, come anche sui TV LG da un po' di tempo a questa parte, il supporto a Dolby Vision, nei giochi come in tutti gli altri contenuti multimediali. Anche con Xbox nessun problema Nonostante il Dual Mode poi, non ci ha fatto impazzire la gestione dei contenuti in Full HD. L'interfaccia di Nintendo Switch, per esempio, presenta un po' di aliasing, non solo nei testi, ma anche nelle icone. I giochi non presentano grossi problemi, anche se lo sbalzo di risoluzione, unito alle bande nere, rende questo monitor non particolarmente adatto al retrogaming, nemmeno quello particolarmente recente. Bayonetta su Switch Uso da ufficio Per l'uso in ufficio, il monitor è buono ma con alcune limitazioni. Lo schermo da 45 pollici offre una vasta area di lavoro. La chiarezza del testo è buona con la risoluzione nativa (5120 x 2160) ma presenta alcuni problemi di fringing attorno al testo tipica della forma dei subpixel di molti pannelli WOLED. L'aspetto cruciale è che il testo appare significativamente meno nitido quando si attiva la Dual-Mode a risoluzione inferiore (2560 x 1080), al punto da sconsigliarne l'uso per la lettura intensiva. Il testo non appare particolarmente nitido su Windows; una situazione che peggiora notevolmente attivando la Dual Mode La curvatura aggressiva 800R può richiedere un periodo di adattamento per l'uso quotidiano in ambito lavorativo. Infine, come già menzionato, la luminosità SDR limitata potrebbe rendere difficile l'uso in ambienti molto illuminati. Il rischio di burn-in è una considerazione anche per l'uso in ufficio, data l'esposizione costante a elementi statici. Anche perché al momento in cui scriviamo LG non ci ha ancora confermato la presenza o l'assenza di una garanzia dedicata a questo problema.

Conclusioni Multiplayer.it 8.0 L'LG 45GX950A-B è un monitor ultrawide gaming da 45 pollici con pannello WOLED 5K2K e funzionalità Dual-Mode, che consente di scegliere tra risoluzione elevata a 165 Hz o prestazioni ultra fluide a 330 Hz. Offre prestazioni eccellenti nel gaming su PC, con risposta rapidissima, basso input lag e qualità d'immagine OLED superba, grazie a neri profondi, contrasto quasi infinito e buon HDR. Anche la connettività è completa, mentre l'utilizzo su console è limitato dal formato ultrawide, che aggiunge bande nere non particolarmente piacevoli.

Tra i limiti segnaliamo anche una luminosità SDR solo discreta, colori HDR non sempre accurati, e un flickering VRR percepibile soprattutto a 330 Hz. Inoltre, in modalità Dual-Mode a bassa risoluzione, la nitidezza del testo cala, rendendolo poco adatto all'uso da ufficio. L'aggressiva curvatura 800R richiede infine adattamento e, come per tutti gli OLED, c'è un rischio burn-in.