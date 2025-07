LG OLED evo AI C5: la recensione del TV 4K perfetto per ogni utilizzo

La serie C di LG è da sempre un pilastro nel mercato degli OLED: ogni anno si posiziona abilmente a metà strada tra le opzioni più accessibili come la serie B e i modelli premium della serie G, offrendo un equilibrio convincente tra prestazioni e prezzo. Per il 2025, LG introduce l'LG C5 OLED, erede del C4 e successore di una stirpe di televisori che hanno conquistato una vasta fetta di pubblico. Storicamente, i TV della serie C sono stati venduti in grandi quantità e quest'anno, l'azienda coreana ha compiuto un passo avanti significativo per rispondere alla crescente pressione di concorrenti come la serie S90 di Samsung. Un esempio su tutti? Beh, il TV LG C5 è sorprendentemente più luminoso rispetto al suo predecessore, il C4, sia in HDR sia in SDR. Anche per questo, l'LG C5 promette di essere uno dei migliori OLED di fascia media sul mercato. Ma sarà davvero così? Andiamo a scoprirlo nella nostra recensione del TV LG OLED evo AI C5 4K da 48 pollici .

Caratteristiche tecniche del TV LG OLED evo C5

L'LG C5 OLED impiega un pannello W-OLED tradizionale e sfrutta il processore Alpha 9 AI Processor Gen8. Come ogni OLED, vanta neri perfetti e un rapporto di contrasto quasi infinito, eliminando qualsiasi effetto di blooming o transizioni di zona, per un'esperienza visiva impeccabile in ambienti scuri. Un significativo balzo in avanti rispetto al C4 dello scorso anno è però la sua luminosità, notevolmente superiore sia in HDR sia in SDR.

Per i giocatori, tutte e quattro le sue porte HDMI sono HDMI 2.1 e garantiscono pieno supporto per 4K a 144Hz e Variable Refresh Rate (VRR), inclusi HDMI Forum VRR, FreeSync e la certificazione G-SYNC Compatible. L'input lag è estremamente basso, in particolare a 120Hz e 144Hz, dove assicura una reattività fulminea. Il C5 supporta la banda Wi-Fi 6. Nonostante il supporto al Dolby Vision, LG ha eliminato il passthrough audio DTS da tutta la sua linea di modelli 2025, un cambiamento rispetto ai modelli precedenti. Il sistema operativo è la versione 2025 di webOS, con la promessa di almeno quattro anni di aggiornamenti. Il nuovo Magic Remote in dotazione, sebbene innovativo, ha il tastierino numerico ma non un pulsante di selzione degli ingressi dedicato.

LG OLED C5 da 48 pollici

Quest'anno la line-up è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni, con modelli da 42, 48, 55, 65, 77 e 83 pollici, ai seguenti prezzi di listino da 1.400 a 5.000.

Scheda tecnica TV LG OLED evo C5