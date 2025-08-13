PayPal limita i pagamenti su Steam a sole 6 valute, scopriamo quali sono e cosa cambia per gli utenti

Secondo la dichiarazione, "all'inizio di luglio 2025, PayPal ha notificato a Valve che la sua banca acquirente per le transazioni in determinate valute stava interrompendo immediatamente l'elaborazione di qualsiasi pagamento relativo a Steam". Il provvedimento riguarda tutte le valute non comprese nelle sei elencate .

A partire da luglio 2025, PayPal ha smesso di elaborare acquisti su Steam in tutte le valute diverse da Euro (EUR), Dollaro canadese (CAD), Sterlina britannica (GBP), Yen giapponese (JPY), Dollaro australiano (AUD) e Dollaro statunitense (USD). La conferma arriva direttamente da un'immagine pubblicata su Reddit che mostra una risposta ufficiale del supporto Steam a un utente impossibilitato a pagare nella propria valuta locale.

Questo è il primo commento ufficiale di Valve sulla questione , ma le segnalazioni degli utenti sui forum di Steam risalgono già ai primi di luglio. Un utente ha riferito di essere riuscito a completare un acquisto tramite PayPal in una valuta esclusa appena tre giorni prima del 12 luglio 2025 , confermando quindi la tempistica dell'interruzione.

Valve ha spiegato di sperare di ripristinare in futuro la possibilità di usare PayPal per le valute escluse, ma senza una tempistica definita. Parallelamente, l'azienda sta valutando l'introduzione di metodi di pagamento alternativi per i clienti interessati dal problema, suggerendo intanto di ricorrere a sistemi diversi o di ricaricare il portafoglio Steam.

La strategia di PayPal

Non è chiaro il motivo preciso per cui le banche acquirenti collegate a PayPal abbiano deciso di bloccare le transazioni su Steam in valute diverse dalle sei consentite. Alcune ipotesi, nate per coincidenza temporale, collegano la decisione alle recenti pressioni sui processori di pagamento affinché spingano Valve e altre piattaforme, come Itch.io, a rimuovere determinati contenuti per adulti o di natura NSFW.

Screen del post Reddit citato in apertura

Tuttavia, oltre alla sovrapposizione delle date, non ci sono prove concrete di un legame diretto. Per ora, gli utenti che utilizzano valute escluse dovranno adattarsi alle opzioni disponibili.