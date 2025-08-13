S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl svela i contenuti in arrivo entro la fine del 2025, versione PS5 compresa

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà espanso con nuovi contenuti e varie novità: arriva ora la conferma da parte degli sviluppatori di GSC Game World, che hanno condiviso una scaletta di pubblicazione degli aggiornamenti previsti per il gioco di sopravvivenza e sparatutto .

Le novità previste per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Il team ha spiegato che la missione principale a breve termine è convertire il gioco ad Unreal Engine 5.5.4 per sfruttare le nuove funzioni del motore grafico di Epic Games e garantire migliore stabilità e prestazioni. Purtroppo questa decisione rischia di "rovinare i tempi di produzione" degli altri aggiornamenti, ma GSC Game World afferma di voler correre il rischio.

Parlando però più precisamente delle novità, si parla prima di tutto dell'aggiunta dei binocoli, di vari dispositivi per la visione notturna, ma anche nuove anomalie, nuove missioni, nuovi eventi meteorologici, un nuovo preset per la difficoltà Master, nuove zone A-Life con miglioramenti tecnici e modifiche ai combattimenti e agli NPC.

Si continua con un ciclo notte / giorno esteso, un rifacimento del sistema di gestione del bottino e delle bevande per stamina ed energia. Aggiungiamo poi che arriverà una modalità immersiva nelle impostazioni grafiche, aggiornamenti all'interfaccia grafica degli equipaggiamenti e più in generale all'UI e varie migliorie all'ottimizzazione.

Parlando del Zone Kit, si aggiungono sistemi per lavorare sull'audio, sugli strumenti narrativi, un miglioramento alla compatibilità delle mod, un supporto potenziato alla modifica dei progetti di creazione degli oggetti e varie migliorie tecniche. Ci sarà anche un evento per le vacanze su Discord e miglioramenti al gioco Stalker Legends of the Zone Enhanced Edition.

Infine, viene confermato che la versione PS5 (con supporto a PS5 Pro) di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà pubblicata entro la fine del 2025.