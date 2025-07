S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato annunciato per PS5 da GSC Game World, attraverso il trailer che potete vedere qui in calce. Il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale sulla console Sony, ma sappiamo che sarà disponibile verso la fine dell'anno.

È terminata dunque l'esclusiva temporale che legava Heart of Chornobyl alle piattaforme Microsoft, o meglio terminerà il prossimo 20 novembre, laddove l'accordo fra il team ucraino e la casa di Redmond sia stato siglato per durare un anno esatto.

Il trailer realizzato da GSC Game World vede gli stessi personaggi di S.T.A.L.K.E.R. 2 cimentarsi con il gioco, per poi lasciare spazio alle diciture relative al periodo di lancio e alla presenza del supporto per PS5 Pro, a cui il team sta attualmente lavorando.

A proposito di compatibilità, la versione PS5 includerà il supporto alle specifiche del controller DualSense, dunque feedback aptico e grilletti adattivi, al fine di consegnarci un'esperienza ancora più coinvolgente.