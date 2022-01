S.T.A.L.K.E.R. 2: per un rumor sarà rimandato di diversi mesi, versione PS5 già pianificata

Idle Sloth, tramite Twitter, segnala un rumor proveniente dall'ucraina: S.T.A.L.K.E.R. 2 non uscirà il 28 aprile 2022 come previsto, ma sarà rimandato di diversi mesi, fino all'autunno 2022. La fonte originale di questa informazione è un blogger ucraino, OLDboi. Inoltre, ci parla della versione PS5.

Il sito Championat.com afferma che OLDboi ha in precedenza condiviso informazioni sull'industria dei videogiochi ucraina e, per questo, è una fonte credibile. OLDboi ritienere che S.T.A.L.K.E.R. 2 sia già stato rimandato internamente e che l'unica cosa che manca è un annuncio ufficiale al pubblico. Secondo il leaker, l'annuncio del rimando di S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato ritardato il più possibile con l'obiettivo di raccogliere più preordini possibili.

La ruota panoramica di un'ambientazione di S.T.A.L.K.E.R. 2

Il gioco è previsto per PC e Xbox Series X, ma secondo il leaker la versione PS5 è già programmata per la fine del 2022 o per l'inizio del 2023. Tale versione supporterà le funzioni uniche del DualSense, come i grilletti adattivi e la vibrazione aptica.

Come sempre, ricordiamo che parliamo di rumor e non di informazioni ufficiali. Mancano ancora più di tre mesi alla data di uscita ufficiale di S.T.A.L.K.E.R. 2: se quanto indicato è corretto, in questo lasso di tempo dovrebbe arrivare un annuncio da parte del team di sviluppo. Non ci resta che attendere.

Ricordiamo anche che S.T.A.L.K.E.R. 2 avrebbe dovuto avere un metaverso con NFT, ma la risposta del pubblico è stata così negativa da spingere l'editore a interrompere i piani.