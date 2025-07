S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato aggiornato alla versione 1.5.1, vediamo tutte le novità

Lo studio di sviluppo GSC Game World ha pubblicato la patch 1.5.1 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, mirata soprattutto alla risoluzione di bug e problemi vari, alcuni dei quali derivanti dalla patch 1.5.0. Sostanzialmente, ora non vi ritroverete più le aree hub infestate dai mostri e non vedrete più volare via i personaggi non giocanti che avete colpito in testa.