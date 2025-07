Linda Yaccarino si dimette da CEO di X: due anni dopo la nomina di Musk, arriva l’addio a sorpresa

Nel suo messaggio di addio pubblicato ha ringraziato Musk per l'opportunità, definendola "l'occasione di una vita", e ha sottolineato i risultati raggiunti, come la "storica svolta aziendale" , il rafforzamento della sicurezza degli utenti, soprattutto dei minori, e il recupero della fiducia degli inserzionisti . Prima di diventare CEO di X, Linda Yaccarino ha lavorato per 15 anni in Turner Entertainment e poi, dal 2011, ha guidato il settore pubblicitario globale di NBCUniversal. È stata anche presidente di Ad Council e membro del consiglio presidenziale USA su sport e nutrizione.

Linda Yaccarino ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni da CEO di X , due anni dopo aver ricevuto l'incarico da Elon Musk. Lo ha comunicato con un lungo post pubblicato proprio sulla piattaforma, nel quale tuttavia non ha fornito motivazioni specifiche per la sua decisione.

Il messaggio di addio di Linda Yaccarino su X

"Dopo due anni incredibili, ho deciso di dimettermi dal ruolo di CEO di X", afferma Yaccarino. "Quando Elon Musk e io abbiamo parlato per la prima volta della sua visione per X, sapevo che sarebbe stata l'opportunità di una vita per portare avanti la straordinaria missione di questa azienda. Gli sono immensamente grata per avermi affidato la responsabilità di proteggere la libertà di parola, rilanciare l'azienda e trasformare X nell'app completa."

"Sono incredibilmente orgogliosa del team X: la svolta aziendale storica che abbiamo realizzato insieme è stata a dir poco straordinaria. Abbiamo iniziato con il lavoro preliminare per dare priorità alla sicurezza degli utenti, in particolare dei bambini, e per ripristinare la fiducia degli inserzionisti. Questo team ha lavorato senza sosta, dalle innovazioni rivoluzionarie come Community Notes e, a breve, X Money, fino a portare sulla piattaforma le voci e i contenuti più iconici. Ora, il meglio deve ancora venire: X entra in un nuovo capitolo con xAI."

"X è davvero una piazza digitale dove si incontrano tutte le voci e rappresenta il segnale culturale più potente al mondo. Non avremmo potuto raggiungere questo obiettivo senza il supporto dei nostri utenti, dei nostri partner commerciali e del team più innovativo al mondo. Continuerò a fare il tifo per voi mentre continuate a cambiare il mondo."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Come accennato, Yaccarino non ha spiegato esplicitamente le motivazioni alla base della sua uscita. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, il suo ruolo è sempre stato complesso: doveva gestire le operazioni quotidiane e ricucire i rapporti con il mondo pubblicitario, messi a dura prova dalle scelte e dai toni provocatori di Musk. In varie occasioni, il magnate avrebbe persino ostacolato il suo lavoro - anche pubblicamente - rendendo difficile mantenere una linea coerente in termini di comunicazione e moderazione.

A complicare il quadro, a marzo di quest'anno Musk ha trasferito la proprietà di X alla sua startup di intelligenza artificiale xAI, in un'operazione interna del valore di circa 33 miliardi di dollari. Un passaggio che potrebbe aver ridefinito assetti e priorità all'interno dell'azienda, ridimensionando il ruolo della CEO.