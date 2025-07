L'ex boss di Xbox sapeva che il trailer di Killzone 2 portato da Sony all'E3 2005 era "una balla"

Come dimenticarsi del trailer di Killzone 2 dell'E3 2005 ? Splendido, spettacolare, magniloquente e, soprattutto, un tarocco. Sony lo aveva confezionato per mostrare una potenza che PlayStation 3 non aveva, per cercare di infliggere un duro colpo a Xbox 360 di Microsoft. Successivamente la multinazionale giapponese ha ammesso che il filmato era solo un target render, quindi un filmato in computer grafica che mostrava più a cosa il team di sviluppo, Guerrilla Games, stava aspirando, che ciò che aveva effettivamente fatto. Ora Peter Moore, all'epoca al comando di Xbox, ha raccontato di aver sempre saputo che la demo di Killzone 2 era "una balla" .

Sony spregiudicata

Parlando con The Game Business, Moore ha ricordato che, quando lui lavorava per Sega, Sony aveva messo in atto un trucco simile per mettere in ombra il Dreamcast. Quindi, con Xbox 360 Sony provò a replicare, dimostrando una certa spregiudicatezza in merito.

"Era esattamente la stessa tattica, quella di creare un filmato molto costoso", ha spiegato Moore. "Ma quando il gioco è uscito, si è rivelato essere una totale fandonia. Lo capii quella sera stessa, guardandolo. Ho pensato che non ci fosse modo che potessero offrire un'esperienza del genere. Stavano facendo a noi la stessa cosa che avevano fatto a Sega, ovvero dire: 'Bene, sta uscendo la piccola e graziosa Xbox 360, ma i pezzi grossi usciranno su PlayStation 3, quindi dovreste rimanere nei paraggi e aspettare. Perché guardate cosa siamo in grado di fare'".

Secondo Moore, anche i giornalisti videoludici riconobbero la strategia di Sony e giunsero rapidamente alla conclusione che la PS3 non era abbastanza potente da produrre quel livello di dettaglio in tempo reale.

Moore ha poi continuato descrivendo il lancio di Xbox 360, aggiungendo che assicurarsi i diritti di esclusiva console per Call of Duty 2 contribuì notevolmente al suo successo. Fa sorridere pensare che oggi Call of Duty è nelle mani di Microsoft. Per quanto riguarda Killzone, la serie è congelata da anni. Il capitolo più recente è stato Killzone: Shadow Fall del 2013. A fine 2024 la serie Killzone è stata oggetto di un crossover con Helldivers 2.