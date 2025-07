Il pubblico principale di Rematch non è appassionato di calcio e lo stesso vale per gli sviluppatori

Neanche il team di Sloclap è appassionato di calcio

"Penso che i nostri fan vadano oltre quelli dei giochi sportivi", ha dichiarato Pierre Tarno, CEO di Sloclap, a Eurogamer. "Infatti, dai dati emerge che il pubblico principale di Rematch è attualmente composto da chi gioca titoli competitivi online, più che da appassionati di calcio."

A quanto pare, lo stesso vale anche per lo studio che ha creato il gioco. Sempre secondo Tarno, molti membri del team avevano scarso interesse per il calcio, ma nel corso dello sviluppo si sono appassionati alle dinamiche di gioco e all'elemento cooperativo su cui si basa Rematch.

"Molte persone del team, in realtà, non sono affatto appassionate di calcio. Ma già nelle prime fasi del progetto, alcuni colleghi che inizialmente non erano del tutto convinti - dopo i tornei interni che abbiamo organizzato - mi hanno detto: "Ora capisco. Del calcio non me ne frega niente, ma questo gioco mi ha colpito davvero." Le dinamiche, il gioco di squadra... credo che siano questi gli elementi che lo rendono interessante anche per chi normalmente non gioca o non ama i titoli sportivi."

Ma com'è possibile che un gioco basato sul calcio riesca a coinvolgere proprio chi non segue questo sport? Secondo Tarno, uno dei motivi è che Rematch è ancora poco conosciuto tra il pubblico più casual.

"Innanzitutto penso che sia qualcosa destinato a evolversi. Credo che il motivo principale sia che gran parte del nostro pubblico potenziale non ancora raggiunto è composta da giocatori che non sono particolarmente esperti di videogiochi - forse non sono hardcore gamer - e quindi sono anche meno informati sulle nuove uscite. Potrebbero non aggiornarsi regolarmente, come fanno invece i giocatori più appassionati, quelli che seguono le notizie, monitorano le novità e acquistano i giochi appena escono."