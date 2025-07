Il director di Rematch non vuole creare giochi da 100 milioni di dollari: limitano la libertà creatività

I grossi budget impongono di limitare i rischi creativi

Il motivo è che la compagnia non punta a realizzare giochi dai budget elevati, che a suo avviso limitano la libertà creativa, che del resto a ben vedere è proprio l'ingrediente segreto dietro alla nascita di Sifu e Rematch.

"Probabilmente continueremo a crescere un po'", ha detto Tarno in un'intervista con GamesRadar+, "ma non sarà nulla di così drastico come il cambiamento avvenuto tra Sifu e Rematch."

"Non sentiamo il bisogno di crescere ulteriormente. Non vogliamo creare progetti che richiedano team di 250 sviluppatori per funzionare. Vogliamo poter correre rischi creativi. E questo significa limitare l'ambizione dei progetti. È quello che fanno i grandi studi, no? I progetti potrebbero arrivare a costare tra i 50 e i 100 milioni di dollari, e a quel punto diventa più difficile rischiare".

Tarno ha aggiunto che quando ci sono decine di milioni in gioco e i tempi di sviluppo superano i cinque anni, come spesso accade nei grandi studi, un azzardo creativo che non funziona può risultare disastroso. Al contrario, un progetto come Rematch - che rappresenta un esempio perfetto di rischio creativo - "ci permette di proseguire con il piano, consolidarci, e assicurarci di poter continuare a creare ottimi videogiochi. Nel nostro settore, in questo contesto, sopravvivere è già un obiettivo e un traguardo. Lo studio molto felice di poter continuare a operare. Se riusciamo a restare attivi e a realizzare giochi che ci appassionano, è tutto ciò che possiamo desiderare."